“登録者430万人”Youtuber・スカイピース、メンバーの2人が結婚を報告「ビックリ度、人生のトップランク」
YouTubeチャンネル登録者数 430万人を超える人気YouTuber・スカイピースが5日、動画を更新。スカイメンバーであるちぃとあおやぎが結婚したことを報告した。
【動画】「ビックリ度、人生のトップランク」メンバーの結婚を報告したスカイピース
動画には、スカイピースのテオ、じん、そしてスカイメンバーのまこと、ちぃ、あおやぎの5人が登場。ちぃとあおやぎの結婚を祝福した。テオは「付き合ってることも僕ら3人知らなかった」と驚いていた。
あおやぎが「2年ほど前からお付き合いしてまして…。スカイピースには言わず。言わなかったのには理由があるんですけど、言うタイミングがなくて、結婚する時にしようと思って」と説明。じんは「本当にビックリして…。2025年で1番びっくりしたことって言ったらたぶん、このトピックになる」と言い、テオは「ビックリ度、人生のトップランクに入るのよ」と口をそろえた。
また、なれ初めやちぃがあおやぎに引かれたところなどについても語られたほか、プロポーズのエピソードも披露。動画の終盤には、まことから2人に結婚祝いが贈られ、祝福した。
