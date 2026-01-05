アニメ「ドラえもん」のオープニングテーマ「夢をかなえてドラえもん」などで知られる歌手のmaoさんが2026年1月4日、所属事務所との関係終了を希望しているとXで明かした。その理由について、同事務所との間に「行き違い」が続いていると説明している。

「見直しが必要だと感じるようになりました」

maoさんは4日、「大切なお知らせ」と題した文章をXで発表。「今後の活動について大切なお知らせがあります」とした上で、所属事務所との関係を終了する前提で、活動を進めていくと明らかにした。

経緯について、「以前お世話になっていた旧所属事務所との間で行き違いが続き、私自身のコンディションや、これから先も音楽と向き合い続けていくための在り方を考えたとき、見直しが必要だと感じるようになりました」と説明。

maoさんの文章によると、25年4月に関係終了を希望する旨を伝えた。その後も話し合いを重ねたが、「考え方の違い」があったとし、同年7月にも、今後についての思いと意思を正式な書面で改めて伝えたとしている。

続けて、「現在も、専門家の方々と相談しながら、必要な手続きを含め解決を模索している状況で、今後の取り扱いについて最終的な合意には至っておりません」と報告。その後、つぎのように説明した。

「私としては旧所属事務所との関係を終了する意向で、今後はその前提で活動を進めていく考えです。なお、現在協議中のため、具体的な経緯ややり取りの詳細については差し控えさせてください」

maoさんはファンや関係者に感謝を示し、「皆さまからいただいた言葉や応援が、私にとって大きな支えとなり、ここまで歩んでくることができました」と伝えた。「これからも自分なりのペースで、音楽活動を大切に続けていきたいと思っています」

最後にmaoさんは、「本件に関して特定の個人や団体への誹謗中傷が生じることは、私の本意ではありません」と注意を促した。準備が整い次第、今後の活動を改めて知らせるとした上で、依頼や問い合わせはXのDMで連絡するように呼びかけている。

1月5日時点で、maoさんの所属事務所「Peak A Soul＋」の公式サイトでは、maoさんのプロフィールが掲載されている。だが同日17時時点で、公式サイトや公式Xアカウントでは、今回の件について言及していない。