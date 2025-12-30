¥ß¥»¥¹¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡¢Vaundy¡Ö²ø½Ã¤Î²Ö±´¡×¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥¨¥ì¥¸¡¼¡×¡ÄÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬Áª¤Ö¥«¥é¥ª¥±¿Íµ¤1°Ì¤Ï¡©
¡¡Á´¹ñ¤Î¹â¹»³Ø¹»¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ê¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡ÖYOUTH TIME JAPAN¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥Ã¥×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Î¡ÖYOUTH TIME JAPAN project¡ÊYTJP¡Ë¡×¤¬¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤è¤¯²Î¤¦³Ú¶Ê¤òÄ´ºº¤·¡¢·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯9·î10Æü¤«¤éÆ±·î24Æü¡¢YTJP»²²Ã¹»¤Î¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÈFAX¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ711¿Í¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥¨¥ì¥¸¡¼¡×¤È¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎVaundy¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö²ø½Ã¤Î²Ö±´¡×¤¬Æ±Î¨¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢2.7¡ó¤ò³ÍÆÀ¡£
¡¡1°Ì¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥µ¥¦¥À¡¼¥¸¡×¤È¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤¬Áª½Ð¡£¤½¤ì¤¾¤ì2.9¡ó¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£