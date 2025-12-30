トランプ米大統領がベネズエラ内の麻薬関連地上施設を打撃したと公開的に明らかにした。海上封鎖と船舶撃沈にとどまっていた対ベネズエラ軍事圧力が地上攻撃段階に移った可能性が提起されている。

トランプ大統領は29日（現地時間）、フロリダ州パームビーチのマールアラーゴリゾートでイスラエルのネタニヤフ首相を迎えた席で、取材陣に「麻薬を船に積載したベネズエラの埠頭地域で大きな爆発があった。我々はそこを打撃した」とし「そこは麻薬の運送が行われてきたところであり、これ以上は存在しない」と話した。

トランプ大統領は今回の作戦が自身の再執権後の最初の地上軍事作戦であることを示唆し、「我々は麻薬を積み出そうとしていたすべてのボートを打撃し、その拠点まで除去した」と伝えた。ただ、攻撃を遂行した主体が米軍か、中央情報局（CIA）など他の機関かは明らかにしなかった。「誰がしたのかは正確に知っているが、言いたくない」と語った。

トランプ大統領は26日に公開されたラジオ番組のインタビューでも「ベネズエラで船が出発する大規模な施設を2日前に除去した」と話していた。今回の発言は当時言及した「大規模施設」が麻薬積載用埠頭など地上施設だったことを再確認したものとみられる。

ニューヨークタイムズ（NYT）はトランプ大統領の発言を根拠に「米国がベネズエラを相手に地上攻撃を実際に開始した可能性がある」と報じた。政府関係者らはこの施設が麻薬密売と関連があるところと説明しただけで、正確な位置や攻撃方式、作戦に投入された兵力については公開しなかった。ホワイトハウスと国防総省、CIAも公式論評を出していない。トランプ政権は最近、カリブ海と東太平洋で麻薬運搬船と疑われる船を相次いで打撃してきた。

トランプ大統領は「我々が除去する船1隻ごとに米国人2万5000人の命を救う」とし、作戦の正当性を強調した。ベネズエラを基盤とする犯罪組織「トレン・デ・アラグア」に言及しながら「ベネズエラから来た犯罪者と麻薬が米国社会を脅かしている」とも話した。

ロイター通信は「トランプ政権がニコラス・マドゥロ政権に対する圧力を始めて以降、初めて確認された地上作戦への言及」と評価した。ただ、ベネズエラ政府はまだ関連の立場を表していない。

NYTは「ベネズエラが麻薬密売の主な経由地として知らされているが、大規模な生産国ではない」とし、米国が主張する「麻薬施設」の性格と軍事的妥当性をめぐり論争が続く可能性も提起した。