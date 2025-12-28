ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¡Ö¥á¥È¥í¥«¡¼¥É¡×¡¡º£·îËö¤ÇÈÎÇä½ªÎ»
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ê¤É¤Ç30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¾è¼Ö·ô¡Ö¥á¥È¥í¥«¡¼¥É¡×¤ÎÈÎÇä¤¬¡¢º£·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÃÏ²¼Å´¤ä¥Ð¥¹¤Ç¤Ï±¿ÄÂ¤ò»ÙÊ§¤¦ºÝ¡¢1994Ç¯¤«¤é¼§µ¤¼°¤Î¾è¼Ö·ô¡Ö¥á¥È¥í¥«¡¼¥É¡×¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶â³Û¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥á¥È¥í¥«¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ»¥¤Ç¼§µ¤ÉôÊ¬¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÌäÂê¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¸òÄÌÅö¶ÉMTA¡Ê¡áÅÔ»Ô·÷¸òÄÌ¸ø¼Ò¡Ë¤Ï¡¢º£·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¥á¥È¥í¥«¡¼¥É¡×¤ÎÈÎÇä¤ä¥Á¥ã¡¼¥¸¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£»Ä³Û¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÍèÇ¯¤â°ìÄê´ü´Ö¡¢»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¡¼¥É¤Î´ü¸Â¤«¤é2Ç¯´Ö¤ÏÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë¤â±þ¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿ÈóÀÜ¿¨·¿¤Î·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´°Á´°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£MTA¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¾èµÒ¤Î65¡ó¤¬ÈóÀÜ¿¨·¿¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤è¤êÇ¯´Ö¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2000Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½31²¯±ß¤Î±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤¬ºï¸º¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£