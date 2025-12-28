Ä¶Ã»´üÏ«Æ¯¼Ô100Ëü¿Í»þÂå¡¢¹âÎð¼Ô¤Î½êÆÀÉÏº¤Î¨¤Ï1°Ì¡Ä´Ú¹ñ¤Î±¢¡Ê1¡Ë
1½µ´Ö¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬15»þ´ÖÌ¤Ëþ¤Î¡ÖÄ¶Ã»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¡×¤¬¹âÎðÁØ¤òÃæ¿´¤Ë100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£10Ç¯´Ö¤Ç3ÇÜ°Ê¾å¤ËµÞÁý¤·¤¿¡£»Å»ö¤Ï¤¢¤ë¤¬½êÆÀ¤¬Äã¤¤¡Ö²ÁÃÍ¤ÎÄã¤¤Ï«Æ¯¡×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿®¹æ¤À¡£¤³¤³¤Ë´Ú¹ñ¤Î¹âÎð¼ÔÉÏº¤Î¨¤Ï·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡ÊOECD¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤Î¤¦¤ÁºÇ¤â¹â¤¯¡¢ÀÄÇ¯ÁØ¤â¤ä¤Ï¤êÉÔ°ÂÄê¤Ê¸ÛÍÑ¤È½»ÂðÉéÃ´¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡£À¤ÂåÊÌ¤Ë´íµ¡¤¬Æ±»þ¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë
´Ú¹ñ¹ñ²È¥Ç¡¼¥¿½è¹ñ²ÈÅý·×¸¦µæ±¡¤¬11Æü¤Ë½Ð¤·¤¿¡Ö´Ú¹ñ¤Î¼Ò²ñÆ°¸þ2025¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯1½µ´Ö¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬15»þ´ÖÌ¤Ëþ¤ÎÄ¶Ã»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¤Ï106Ëü1100¿Í¤Ç2015Ç¯¤Î29Ëü6300¿Í¤«¤é10Ç¯¤Ç3ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£ºòÇ¯½é¤á¤Æ100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢º£Ç¯¤â5Ëü¿Í°Ê¾åÁý¤¨¤¿¡£³ä¹ç¤Ç¸«¤ì¤Ð2015Ç¯¤Ë¤ÏÁ´ÄÂ¶âÏ«Æ¯¼Ô¤Î1¡¥5¡ó¿å½à¤À¤Ã¤¿¤¬º£Ç¯¤Ï4¡¥8¡ó¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¡£Ï«Æ¯¼Ô¿ô¤È³ä¹ç¤È¤â´ØÏ¢Åý·×¤ò½¸·×¤·»Ï¤á¤¿2000Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÂçÃÍ¤À¡£
Ä¶Ã»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¤Ï60ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎðÁØ¤È30ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÀÄÇ¯ÁØ¡¢½÷À¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Ç¯ÎðÊÌ¤Ç¸«¤ì¤ÐÄ¶Ã»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¤Î68¡¥9¡ó¤ËÅö¤¿¤ë73Ëü1000¿Í¤¬60ºÐ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¤È¼«¼£ÂÎ¤Ç¹âÎðÁØ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸ø±×¸ÛÍÑ¤¬Âç¤¤¯Áý¤¨¤¿±Æ¶Á¤À¡£60ºÐ°Ê¾å¤ËÂ³¤30ºÐÌ¤Ëþ¤¬16¡¥9¡ó¤Î17Ëü9200¿Í¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¯¡¢ÀÊÌ¤Ç¤ÏÌó4Ê¬¤Î3¤¬½÷À¤À¤Ã¤¿¡£
Ä¶Ã»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¤ÎµÞÁý·¹¸þ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2015Ç¯°Ê¹ß¤Î·Êµ¤Æß²½¶ÉÌÌ¤Ç¿Í·ïÈñÉéÃ´¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤¹¤ë¸ÛÍÑ¼ç¤ÎÆ°¤¤¬ºîÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬ÍÎÏ¤À¡£Ä¶Ã»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¤ÏÆÃÄê¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¡¢4ÂçÊÝ¸±²ÃÆþÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢ÍµëµÙ²Ë¤ä½µµÙ¼êÅö¤Æ¡¢Âà¿¦¶â¤Ê¤ÉÊÌ¤ÎÊÝ¸î¤Ï¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¡£Ï«Æ¯¾ò·ï¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£Ä¶Ã»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¤Î»þ´ÖÅö¤¿¤êÄÂ¶â¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤ËÄÌ¾ï¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤¡£¤À¤¬Ë¡ÄêºÇÄãÄÂ¶â¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤ÄÂ¶â¤ÇÆ¯¤¯Ï«Æ¯¼Ô¤Î³ä¹ç¤ò¼¨¤¹ºÇÄãÄÂ¶âÌ¤ËþÎ¨¤Ï2024Ç¯¤Ë8¡¥6¡ó¤ÇÄÌ¾ïÏ«Æ¯¼Ô¤Î1¡¥6¡ó¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÀÄÇ¯Ä¶Ã»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¤ÎºÇÄãÄÂ¶âÌ¤ËþÎ¨¤¬19¡ó¤È¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¸½¤ì¤¿¡£
´Ú¹ñÏ«Æ¯¸¦µæ±¡¤Î¥¥à¡¦¥®¥Û¥ó¸¦µæ°Ñ°÷¤Ï¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ë´Ú¹ñ¤Î¤è¤¦¤ËÏ«Æ¯»þ´Ö¤ò´ð½à¤È¤·¤ÆÏ«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸î¤¬°Û¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£°ì»þÅª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¶Ã»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¤¬Ãå¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤ËÀ©ÅÙÅªÊä´°¤¬É¬Í×¤Ê»þ´ü¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£