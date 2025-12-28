ソフトバンクからドラフト１位指名された米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手が、元巨人監督でスポーツ報知評論家の高橋由伸氏とのツーショットを公開した。

佐々木は２７日、自身のインスタグラムを更新し「私の地元・岩手で『スポーツと未来 第８回カンファレンス ｉｎ いわて Ｈｏｓｔｅｄ ｂｙ ホットスタッフ 東北エリア【スタンフォードからのメッセージ】』が開催されました。私がお世話になっているスタンフォード大学スポーツ医局の山田知生さんや管理栄養士の石川三知さんが、スポーツを通じた心身の形成や身体づくりに関する最新の知見を惜しみなくお話され、私にも大きな学びになりました」と報告。

「そして、私の恩師と言っても過言ではない読売巨人軍元監督の高橋由伸さんからも慶応大学の教授である林卓史先生のコーディネートの下、本当に素晴らしいお話しを聞かせていただきました。高橋さんの幼少期から高校大学、プロのお話しに触れて大きな刺激になりましたし、『置かれた場所で咲きなさい』という言葉は私がこれから生きる上での一つの指針として参考にさせていただきたいと思います」と、高橋氏へのリスペクトを示し、ツーショットを複数枚アップした。