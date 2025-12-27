¡Ú¤Þ¤º¤Ï½éÂåNSX¤«¤é¡Û¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥Û¥ó¥À¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ù2026Ç¯4·î³«»Ï¡ªÉü¹ïÉôÉÊ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶¡µë&ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥ì¥¹¥È¥¢¤âÄó¶¡
µì·¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¼Ö¼ï¤¬ÂÐ¾Ý
ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È¡Ê°Ê²¼¥Û¥ó¥À¡Ë¤Ï¡¢µì·¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¼Ö¼ï¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉôÉÊ¤ÎÉü¹ï¶¡µë¤È¡¢¥ì¥¹¥È¥¢¤ò»Ü¤¹¿·¤¿¤Ê¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥Û¥ó¥À¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ù¡Ê°Ê²¼HHW¡Ë¤ò2026Ç¯4·î1Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥Û¥ó¥À¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ù¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë½éÂå¥Û¥ó¥ÀNSX¡ª¡¡Á´51Ëç
HHW¤Ï¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÉô¤Î½ãÀµÉôÉÊ¤òÉü¹ï¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¡Ø¥Û¥ó¥À¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥Ñ¡¼¥Ä¡Ù¤È¡¢¤½¤ÎÉôÉÊ¤ò°ìÉô¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥ì¥¹¥È¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥Û¥ó¥À¡¦¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ù¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
¿·¤¿¤Ê¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥Û¥ó¥À¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ù¤¬2026Ç¯4·î1Æü¤«¤é³«»Ï¡£ ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È
¤¤¤º¤ì¤â½éÂåNSX¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÂ¾¤Îµì·¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¼Ö¼ï¤Ë¤âÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£¤Ê¤ª¡¢4·î¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÀèÆü¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£²Á³Ê¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Ç¯¼°¤Î¸Å¤¤¼ÖÎ¾¤ÏÉôÉÊ¶¡µë¤¬Æñ¤·¤¤
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢À¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÄê´ü´Ö¡¢Êä½¤ÍÑ¤Î½ãÀµÉôÉÊ¤Î¶¡µë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ç¯¼°¤Î¸Å¤¤¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÉôÉÊ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢¼è°úÀè¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¶¨ÎÏÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤äµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¡¢¿·¤¿¤ÊºàÎÁ¤äÀ½Ë¡¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÉÊ¤ò¿·¤¿¤Ë¡Ø½ãÀµ¸ß´¹ÉôÉÊ¡Ù¤È¤·¤ÆºÆ³«È¯¡¢Éü¹ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ø¥Û¥ó¥À¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ù¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ê¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¡Ë¡£ ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È
¤µ¤é¤ËÅö»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎºàÎÁ¡¢À½Ë¡¤ÇºÆÀ¸»º¤¹¤ë¡Ø½ãÀµÉü¹ïÉôÉÊ¡Ù¤ò²Ã¤¨¡¢¥Û¥ó¥À¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¼è¤ê°·¤¤ÉôÉÊ¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¡¢½ç¼¡¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Û¥ó¥À¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥Ñ¡¼¥Ä¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Û¥ó¥À¡¦¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¡¢2026Ç¯4·î¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ª¡¼¥À¡¼¼õÉÕ³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµÚ
°ìÊý¤Î¥Û¥ó¥À¡¦¥ì¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¡ØÅö»þ¤Î¥Û¥ó¥À¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµÚ¤¹¤ë¡Ù¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£
1993Ç¯¤«¤é½éÂåNSX¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ØNSX¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥×¥é¥ó¡Ù¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢¥Û¥ó¥À¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡¦¥Ñ¡¼¥Ä¤â³èÍÑ¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀÇ½¤ä¼Á´¶¤Ê¤É¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÉü¸µ¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ°ì¿·¤¹¤ë¡Ê¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥×¥é¥ó¤Ï´û¤Ë8·îËö¤Ç¼õÉÕ½ªÎ»¡Ë¡£
¤Þ¤º¤Ï½éÂå¥Û¥ó¥ÀNSX¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£ ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È
¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½éÂåNSXÃÂÀ¸¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢NSX¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥×¥é¥ó¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿ÆÊÌÚ¸©¹âº¬Âô¤Î»Ü¹©¹©¾ì¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡¢¡Ø¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¤«¤é¡Ø¥Û¥ó¥À¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥ï¡¼¥¯¥¹¹âº¬Âô¡Ù¤Ë²þ¾Î¤·¡¢¥Û¥ó¥À¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ì¥¹¥È¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ðËÜ¥ì¥¹¥È¥¢¤È¥È¡¼¥¿¥ë¥ì¥¹¥È¥¢
¥µ¡¼¥Ó¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó´ØÏ¢¤Ê¤ÉÍ×Ë¾¤ÎÂ¿¤¤±¿Æ°ÀÇ½¤Ë´Ø¤ï¤ë¹àÌÜ¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤·¤¿¡Ø´ðËÜ¥ì¥¹¥È¥¢¡Ù¤È¡¢¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ³°Áõ¤ÈÆâÁõ¤Î»Ü¹©¡¢¸ÄÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êºÙ¤ä¤«¤ÇÁí¹çÅª¤Êºî¶È¤ò»Ü¤¹¡Ø¥È¡¼¥¿¥ë¥ì¥¹¥È¥¢¡Ù¤Î2¼ïÎà¤È¤Ê¤ë¡£
2026Ç¯1·î¾å½Ü¤è¤ê¡¢½éÂåNSX¡ÊNA1-100·¿¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥Û¥ó¥À¡¦¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢4·î¤è¤ê»Ü¹©¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¤ä²Á³Ê¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢1·î¾å½Ü¤ËHHW¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢´ðËÜ¥ì¥¹¥È¥¢¤È¥È¡¼¥¿¥ë¥ì¥¹¥È¥¢¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£ ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È
¥ì¥¹¥È¥¢¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¦¼ÖÂÎ¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¹ß¤í¤·¤Æ¤Î³ÆÉôÉôÉÊ¤Î¸ò´¹¡¢À¶ÁÝ¡¢ÆâÉôÅÀ¸¡
¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó´ØÏ¢ÉôÉÊ¤Î¸ò´¹
¡¦¥É¥¢¤Ê¤É¤Î³Æ´Ö¸ýÉô´ØÏ¢¤Î·ÚÇ¯Îô²½¤¹¤ëÉôÉÊ¤Î¸ò´¹¡¢Ä´À°
¡¦³°Áõ¥ì¥¹¥È¥¢*¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¾õÂÖ¤ËÊ¬²ò¤·¤¿¾å¤ÇÁ´ÅÉÁõ¡Ë
¡¦Æâµ»¥ì¥¹¥È¥¢*¡Ê¥·¡¼¥È¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¡¢¥É¥¢¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢Áàºî·Ï¤ÎÉ½ÈéÄ¥ÂØ¡Ë
*´ðËÜ¥ì¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó°·¤¤
¥Û¥ó¥À¤ÏHHW³«»Ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ø¥Û¥ó¥À¤Îµì·¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¼Ö¼ï¤òÄ¹Ç¯¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢º£¸å¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª¾è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î½¼¼Â¤È²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£