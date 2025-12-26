昨年、韓国人が最も多く訪れた国は日本であることが分かった。

26日、韓国法務部の出入国・外国人政策統計月報に掲載された昨年の到着地別・内国人出国者現況によると、韓国人の日本行きは860万人で圧倒的1位を占めた。続いてベトナム（449万人）、中国（231万人）、タイ（171万人）、フィリピン（166万人）、米国（115万人）の順で集計された。

ただし、この統計は韓国から出発する航空機の最初の到着地を基準に算出されているため、経由国の場合も含まれている。2006年7月から国民出国カード制度が廃止されたことで、海外訪問の最終目的地を把握するには限界がある。

韓国観光公社が海外の現地観光庁・観光公社の資料をもとに作成した、昨年の主要国における韓国人観光客数の順位も、法務部統計とほぼ同じ傾向を示した。日本（882万人）、ベトナム（457万人）、タイ（187万人）、米国（170万人）、フィリピン（157万人）の順だった。中国関連データは資料に含まれていなかった。

こうした流れは今年に入ってからも続いている。国土交通部の航空統計によると、今年1〜11月の航空旅客数は日本路線（2470万人）が最も多かった。続いて中国（1543万人）、ベトナム（941万人）、台湾（525万人）、米国（516万人）、フィリピン（378万人）となった。このうち中国は、昨年11月から韓国の一般旅券所持者に対しノービザ入国を認めている。

主要路線別の航空旅客数では、仁川〜東京・成田空港（420万人）、仁川〜大阪・関西空港（404万人）、仁川〜福岡空港（315万人）など、日本路線が最上位を占めた。

旅行プラットフォームのアゴダ（Agoda）は最近、自社の宿泊施設検索データを分析した結果、「2025年 最も愛された海外旅行先」トップ3として、東京、福岡、大阪を挙げた。

日本が韓国人の代表的な海外旅行先として定着した背景には、アクセスの良さと価格競争力が作用している。観光目的で訪問する際はビザなしで入国でき、航空路線が多く移動が便利なうえ、円安の影響で現地物価が韓国と同程度、あるいは相対的に安く感じられることから、コストパフォーマンスの高い旅行先に浮上している。