メリーチョコレートカムパニーは、2026年バレンタインデーに向けた新商品群を含むバレンタイン商品の予約を本日12月23日から「メリーチョコレート」公式オンラインショップで開始する。価格は1,512円から。商品は2026年1月中旬より順次出荷予定。

「ポケモmeets メリーチョコレート」シリーズの新商品が登場する。くさタイプやほのおタイプ、みずタイプ、でんきタイプといったポケモンたちがデザインされた缶入りチョコレートや、アソートボックス、伝説のポケモン缶セットなど、8商品が用意されている。

商品ラインナップ

くさタイプ・ほのおタイプ缶 計80g（各40g）

価格：1,944円

くさタイプのポケモン、フシギダネとその進化形、フシギソウ、フシギバナ、ほのおタイプのポケモン、ヒトカゲとその進化形リザード、リザードンが円柱缶にデザイン。アーモンドチョコレートといちじくチョコレートが詰められている。

みずタイプ・でんきタイプ缶 計80g（各40g）

価格：1,944円

みずタイプのポケモン、ゼニガメとその進化形カメール、カメックス、でんきタイプのポケモン、ピチューの進化形、ピカチュウ、ライチュウを円柱缶にデザインし、クランベリーチョコレートとペカンナッツチョコレートが詰められている。

アソートボックス（メタモン） 6個入

価格：1,512円

毎年支持されているアソートボックスシリーズに、新たにメタモンが仲間入りする。シンプルで愛らしい缶のデザインに、メタモンをイメージしてデコレーションした可愛らしいチョコレートの詰め合わせとなっている。

アソートボックス（ポケモン集合） 6個入

価格：1,512円

コダック、ヤドン、ヤドラン、カビゴンなどおなじみのポケモン達が集合。シンプルで愛らしい缶のデザインに、それぞれポケモンをイメージしてデコレーションした可愛らしいチョコレートの詰め合わせとなっている。

伝説のポケモン缶セット 8個入

価格：2,160円

今年2025年の伝説のポケモン缶セットにはホウエン地方のカイオーガ、グラードン、レックウザと、シンオウ地方のディアルガ、パルキア、ギラティナが登場する。それぞれのポケモンをイメージしたチョコレートの詰め合わせ。

チョコクッキー入りポーチ（イーブイフレンズ） 8個入

価格：1,980円

イーブイとその進化形であるブラッキーやグレイシア、ニンフィアたちを表裏でデザインしたポーチに、チョコクッキーが入っている。モンスターボール型のチャーム付き。

ゴーストタイプ ブックボックス 92g（16枚）

価格：2,160円

重厚感のあるムラサキ色のブック型ボックスにゴーストタイプのポケモンをデザイン。モンスターボールや枠には箔を使用し高級感漂うパッケージに仕上がっている。

でんきタイプ ボックス 10個入

価格：1,620円

ピカチュウやプラスル、マイナン、デデンネなどのでんきタイプポケモンがデザインされたボックスに、コーラ味とレモンスカッシュ味のはじけるキャンディ入りチョコレートが詰められている。

【取り扱い店舗】

全国百貨店、メリーオンラインショップ

百貨店販売店舗はメリーチョコレートバレンタイン特設サイトにて2026年1月上旬より公開。なお、バレンタイン特設ページは12月23日10時より公開予定。

