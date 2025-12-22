東京・赤坂の個室サウナ店で２人が死亡した火災を受け、福岡市の高島宗一郎市長は２２日の定例記者会見で、市内の全サウナ施設の緊急安全点検を行うことを明らかにした。

非常ボタンの設置・運用状況や、サウナ室の出入り口ドアが安全に避難できるように取り付けられているかなどを確認する。

赤坂の火災では、現場のサウナ室のドアノブが外れていたことや、異常を知らせるための非常ボタンが正常に作動しなかった可能性が指摘されている。

市によると、市内のサウナ店と、サウナ室を設けている宿泊施設、公衆浴場は計１３６施設ある。市は２３日から来年１月末までに全施設を点検する。市の点検にあわせ、施設側に点検項目を文書で通知し、自主的な安全確認の要請も行う。

高島市長はサウナ好きで知られ、２０２３年に市条例を改正して、水着使用施設やテントサウナなどの施設については混浴ができるように営業許可を緩和し、施設増を後押した。業界関係者が選ぶ今年の「サウナー・オブ・ザ・イヤー」にも選ばれている。

高島市長は赤坂の火災について、「サウナは大好きなので、取っ手が取れて外に出られないというのは本当にぞっとする。どうしてそんなずさんなことが起きたのか」と話した。条例改正には、「安全上の規制緩和は一切行っていない」と説明し、「安全対策は極めて重要。多くの皆さんがサウナを気持ちよく使える環境を作っていくのは当然で行政としても安全確認する」と話した。