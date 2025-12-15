村上佳菜子『ネプリーグ』で“放送事故級”の言い間違い 反響相次ぐ
村上佳菜子が、15日放送の『ネプリーグSP』（後7：00）に出演。“放送事故級”の間違いに相次いで反響が寄せられている。
【動画】エレガントを意識…村上佳菜子『ネプリーグ』出演で意気込み
「9つの漢字をかぶらず使い3文字熟語を3つ作れ」との問題で、村上は「世間体（せけんてい）」を読もうとしても「せけんたい」と惜しいミス。不正解のブザーが鳴ると、何度かトライする中で「せいかんたい」と読んでしまい、思わず自らうなだれた。別スタジオでその様子を見ていた爆笑問題らは大笑いしていた。
ネット上では「放送事故！」「その間違いはヤバすぎる（笑）」「ネプリーグ、またやったな（笑）」などといった感想が相次いで寄せられている。当の村上は、番組内で「勝利とともに何かを落とした気がします」と笑わせていた。
【動画】エレガントを意識…村上佳菜子『ネプリーグ』出演で意気込み
「9つの漢字をかぶらず使い3文字熟語を3つ作れ」との問題で、村上は「世間体（せけんてい）」を読もうとしても「せけんたい」と惜しいミス。不正解のブザーが鳴ると、何度かトライする中で「せいかんたい」と読んでしまい、思わず自らうなだれた。別スタジオでその様子を見ていた爆笑問題らは大笑いしていた。
ネット上では「放送事故！」「その間違いはヤバすぎる（笑）」「ネプリーグ、またやったな（笑）」などといった感想が相次いで寄せられている。当の村上は、番組内で「勝利とともに何かを落とした気がします」と笑わせていた。