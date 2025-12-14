◇明治安田J2昇格プレーオフ決勝 宮崎 4ー0 FC大阪（2025年12月14日 Axisバードスタジアム）

明治安田J2昇格プレーオフ（PO）決勝が14日に行われ、アウェーの宮崎（J3・4位）がFC大阪（J3・3位）を破り、クラブ初となるJ2昇格を決めた。

自動昇格の栃木、八戸に続くJ2最後の1枠を懸けた一戦。リーグ戦下位の宮崎は勝利が絶対条件。今季25ゴールでJ3得点王に輝いた橋本啓吾が体調不良で欠場する中、一丸となって、リーグ2位の失点数の少なさを誇る相手を攻め立てた。

すると前半29分、左サイドからのクロスが相手DFに当たりゴールに吸い込まれるというラッキーな形のオウンゴールで先制。さらに前半42分には中央ペナルティエリア外でボールを受けた吉沢が、豪快に右足を振り抜きゴールネットを揺らし、2―0で前半を折り返した。

後半になっても宮崎は攻勢を緩めず。後半18分にはゴール前のこぼれ球に反応した武が押し込み、勝利を決定づける3点目。25分には右からのクロスを松本ケが頭で合わせ、ダメ押しの4点目を奪った。

そのまま無失点で逃げ切り、終了のホイッスルが鳴ると、選手たちは笑顔で勝利を喜び合い、感極まって涙を流す選手もいた。詰めかけたサポーターたちも、涙を拭いながら昇格の喜びをかみしめた。

宮崎は21年にJ3に参入し初年度は3位だったものの、その後は低迷。久々に巡ってきた昇格のチャンスだった。沖縄県を除く九州7県のうち、宮崎は過去にJ2以上に入ったクラブがいない唯一の県だったが、ついに悲願成就となった。

▼大熊監督 素直にうれしいです。思い切りのいいシュートだったりとか、普段通りにトレーニングしているものが出せたかな。サポーターの皆さんが我慢強く応援してくれたこともありますし、選手たちが日ごろ努力して積み上げてくれた成果だと思う。まだまだこれからのチームですけど、エネルギーにあふれたチームですので、もっともっと宮崎が日本の中で頑張れるようにしていきたい。（J2は）厳しいリーグになると思うが、しっかり準備していい試合をお見せできるように頑張りたい。