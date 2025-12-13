¡ÚÅÅµ¤¡ÛÊ¬ÅÅÈ×¤Î¡ÖÌµÎÁÅÀ¸¡¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ¡¡ÅìµþÅÔ¾ÃÈñÀ¸³èÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼¤¬Ãí°Õ´µ¯
¡¡¾ÃÈñ¼Ô¤¬¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿ºÝ¤Î·ÀÌó¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¾ÃÈñÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþÅÔ¾ÃÈñÀ¸³èÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¶á¡¢¡ÖÊ¬ÅÅÈ×¤ÎÌµÎÁÅÀ¸¡¡×¤òÁõ¤Ã¤¿»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»ö¶È¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤«¤é¶¡µë¤µ¤ì¤¿ÅÅµ¤¤ò³ÆÉô²°¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ä¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤Ë°ÂÁ´¤ËÊ¬ÇÛ¤¹¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊ¬ÅÅÈ×¡×¤ËÏ³ÅÅ¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤ÈÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢ÉÔÍ×¤Ê¹©»ö·ÀÌó¤òÇ÷¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅìµþÅÔ¾ÃÈñÀ¸³èÁí¹ç¥»¥ó¥¿¡¼ÁêÃÌ²ÝÄ¹¤Î¹âÂ¼½ß»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢ÂÐºöË¡¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
2Ç¯Á°¤«¤é20ÇÜ°Ê¾å¤Ë·ãÁý¡¡¡Ö¤¹¤°¤Ë·ÀÌó¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È
Q.ÅÔÆâ¤Î¾ÃÈñÀ¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¡¢Ê¬ÅÅÈ×¤ÎÅÀ¸¡¾¦Ë¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹âÂ¼¤µ¤ó¡ÖÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï¡¢2023¡ÊÎáÏÂ5¡ËÇ¯ÅÙ¤Î23·ï¤«¤é¡¢2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯ÅÙ¤Ë¤Ï478·ï¤Ø¤È·ãÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢Â®ÊóÃÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢9·î»þÅÀ¤Ç784·ï¤È¡¢¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.Ê¬ÅÅÈ×¤ÎÅÀ¸¡¾¦Ë¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÂ¼¤µ¤ó¡Ö¸Í·ú¤Æ¡¦½¸¹ç½»Âð¤òÌä¤ï¤ºÈ¯À¸¤·¡¢ÆÈµï¤¢¤ë¤¤¤ÏÃë´ÖºßÂð¤·¤Æ¤¤¤ë³ÎÎ¨¤Î¹â¤¤¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£60ºÐ°Ê¾å¤¬Ìó8³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¸¡¾¦Ë¡¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËËÉ¤²¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹âÂ¼¤µ¤ó¡ÖÊ¬ÅÅÈ×¤ò´Þ¤à²ÈÄíÍÑÅÅµ¤ÀßÈ÷¤Ï¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë4Ç¯¤Ë1²ó¤ÎË¡ÄêÅÀ¸¡¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡ÄêÅÀ¸¡¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë½ñÌÌ¤ÇÅÀ¸¡Æü¤òÄÌÃÎ¤·¡¢ÅÅÏÃÏ¢Íí¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÀ¸¡¸å¤ËÊ¬ÅÅÈ×Åù¤Î·ÀÌó¤ò´«Í¶¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÅµ¤ÀßÈ÷¤ÎÅÀ¸¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÅÏÃ¤äË¬Ìä¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä´ººÌÜÅª¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ä´ºº°÷¾Ú¤ÎÄó¼¨¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Q.¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Ï¤É¤³¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹âÂ¼¤µ¤ó¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤ª¶á¤¯¤Î¾ÃÈñÀ¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ë¬ÌäÈÎÇä¤Ë¤è¤ë·ÀÌó¤Ï¡¢8Æü°ÊÆâ¤Ê¤é¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹âÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¬ÅÅÈ×¤ÎÌµÎÁÅÀ¸¡¤ÇË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¿»ö¶È¼Ô¤«¤é·ÀÌó¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ë·ÀÌó¤»¤º¡¢²ÈÂ²¤ä¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î½õ¸À¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶âÁ¬¤¬Íí¤à·ÀÌó¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ï¤Æ¤Æ·ÀÌó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£