「小中高校生で夢がある人の方が少ない」元教師が断言、将来の夢がないと悩む子に送る言葉

元教師のすぎやま氏が、自身のYouTubeチャンネルで「将来の夢が決まってない人いる？🙋 #元教師 #先生 #進路 #受験」と題した動画を公開。将来の夢が見つからずに悩む学生に対し、「夢がないのは当たり前」という斬新な視点から温かいメッセージを送った。



動画の冒頭で、すぎやま氏は「小中学生高校生で夢ある人の方が少ないよ」と断言。多くの大人が子どもに夢を持つことを期待する風潮に一石を投じた。すぎやま氏は、学生の日常が「学校行って授業を受けて、部活やって塾行って」というサイクルの繰り返しであると指摘。「どこに夢あんの？」「夢のヒントある？そこに」と問いかけ、子どもたちが夢を見つけるための時間的、精神的余裕がないという構造的な問題を浮き彫りにした。



さらに、進路希望調査などで将来の夢を書かざるを得ない状況については、「別に仮で書いとけばいい」と現実的なアドバイスを送る。「サッカー選手になりたいとか、お医者さんになりたいとか書いとけばいいんだよ」と語り、たとえその夢が実現しなくても「5年後10年後に責め込んでくる人いないから」と、プレッシャーを感じる必要はないと優しく諭した。



最後にすぎやま氏は、夢を見つけるための具体的な方法として「いろんな体験をしてみるっていうのが大事」だと提言。管理された日常から一歩踏み出し、多様な経験を積むことが、将来の目標を見つけるきっかけになると締めくくった。



