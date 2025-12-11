「デリヘルのサービス中に盗撮」…公明党県会議員が除名と辞職に追い込まれた“破廉恥行為”の内容

サービスの最中に盗撮が発覚

12月５日、徳島県議会本会議の冒頭で、前日の夜に出されていた古川広志元県議（64）の辞職願について採決が行われ、全会一致で可決した。

古川元県議は11月29日に、都内で風俗店の女性を隠し撮りした性的姿態撮影等処罰法違反の容疑で警視庁赤坂署に逮捕されたのだ。１日の時点で辞職の意向であることが報じられていた。

「古川元県議は28日の夜に赤坂のビジネスホテルに宿泊。派遣型性風俗店の20代の女性を部屋へ呼びました。ところがサービスの最中に動画の静止ボタンを押すような音に女性が気づき、古川元県議がスマホで隠し撮りしていたことが発覚したのです。スマホは女性からは見えない位置に置かれており、撮影を止めようとしたときに音が出てしまったものと思われます。

女性が店に連絡し、店が警察に通報しました。古川元県議は『スマートフォンで撮影したことに間違いありません』と容疑を認めているといいます。スマホからは他の女性を撮影した動画も見つかっており、『過去に数回、同じことをやったことがある』と供述していることから余罪も追及されそうです」（社会部記者）

公明党の徳島県本部代表だった古川元県議は徳島選挙区（徳島市・名東郡）選出で当選３回。公明党徳島県議団の会長も務めていた。

逮捕された当日、公明党の西田実仁幹事長は以下のようなお詫びの談話を発表した。他党であれば地方議員の不祥事で党本部の幹事長が声明を出すのは異例だ。

〈本件は、極めて非倫理的で人権を侵害する重大な犯罪容疑であり、公明党議員として遵守すべき綱領・規約、さらには国民の模範となるべき政治倫理規範に照らして、党の名誉を著しく損なう行為であると言わざるを得ません〉

古川元県議は12月１日付けで公明党を除名処分となったが、同日に「勾留請求が却下されたため」釈放されたことが明らかになった。釈放されたということは、無罪放免なのだろうか。アトム法律事務所の松井浩一郎弁護士によると「裁判所が、被疑者の勾留の必要性を認めなかったために、身柄が解放されたという意味」だという。

現時点で起訴・不起訴が決まったわけではない

「これは、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれの有無、事案の重大性等から、総合的に判断がなされます。不起訴処分とは異なる手続きで、釈放後も在宅事件として捜査自体は継続されます。現時点においては、起訴・不起訴が決まったわけではありません。

今後、被疑者と被害者との間において、示談が成立すれば、不起訴になることが実務的には多く、示談が成立しなければ、罰金刑と終結することが多いです」

この事件については、一部ネットでも〈サービス中の風俗嬢を隠し撮りしても罪になるのか〉という疑問の声があった。盗撮は風俗店では通常は禁止されているが、デリヘルなどではオプションで動画などを撮影させる店も存在する。また、いわゆる盗撮といえば、一般に「着替えとか入浴姿など、通常は見えない状態のものをこっそりと盗み見て隠し撮りする」というイメージだろう。目の当たりにしている姿、例えばパートナーの裸を隠し撮りした場合も法律に触れるのだろうか。

「性的姿態等撮影罪は、主に性的な部位を撮影する行為を当事者の関係性を問わず広く処罰対象としています。そのため、相手方が恋人や配偶者であったとしても、また、同じ部屋で裸の状態であったとしても、相手方の同意なく隠し撮りをすれば『盗撮』に該当し、性的姿態等撮影罪が成立します。

『通常見えない状態のもの』というよりは、相手方の同意がなく性的な部位を撮影したかがポイントとなります。」（松井弁護士）

今後は不起訴となる可能性もあるとのことだが、これまでに築いてきた議員としての地位をすべて失ってしまった古川元県議。たとえ県会議員という公人でなかったとしても、破廉恥な罪を犯してしまったことは間違いないようだ。

