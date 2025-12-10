脳出血で療養中のモデルで俳優の清原翔（３２）が、人気ファッション誌「ＭＥＮ’Ｓ ＮＯＮ‐ＮＯ（メンズノンノ）」に登場することが明かされた。

１０日までに清原と同誌の公式ＳＮＳが更新され、「清原翔、最近どう？ ２０２６年１・２月合併号は『メンズノンノモデル号』ということで、清原に絶対出てもらいたい！そんな編集部全員の想いを込めて清原にオファーしたところ、療養中にも関わらず出演を快諾してくれた！」と報告。

同誌の専属モデル出身の清原。「今回のカメラマンは、専属モデルたちの素顔を切り取るメンズノンノウェブの人気連載『中田撮』を担当する中田圭祐。さらに旧友の守屋光治や気心知れたスタッフも同行し、撮影中はずっと笑いっぱなしで、あっという間に終了」と順調に進んだそうで、「中田だから撮影できた素敵な写真と、守屋を含めたゆる〜い対談、そして清原からのメッセージは、ぜひ『メンズノンノ』１・２月合併号を手に取って楽しんでほしい！」と呼びかけた。

ヒゲを生やした姿で笑う清原の姿がアップ。フォロワーは「メンノン紙面に清原さんすごーい」「きよたんの笑顔がキラキラしててとても素敵です」「めっちゃかっこいい」「おかえりなさい」と喜んだ。

清原は２７歳だった２０２０年６月に脳出血で緊急手術。２３年２月３日には２年７か月ぶりのインスタで「感染症心内膜炎による脳出血で、２０２０年６月１２日に倒れ、３回の手術を経て日々のリハビリを行いながら現在に至っています」と説明していた。最近は仲間との投稿が増えており、「元気そう」と反響を呼んでいる。