上白石萌歌が司会に！日本一の歌声を決める『歌唱王』優勝者には賞金100万円＆秋元康プロデュース楽曲をプレゼント

日本一の歌声を決める『歌唱王』が、2026年1月10日に放送。大会委員長に南原清隆、審査委員長に秋元康、そして司会に、adieuとして歌手活動も行う俳優・上白石萌歌が決定した。

■優勝者は秋元康プロデュース楽曲を放送当日に披露

2013年に誕生し今回で13回目を迎える『歌唱王』は、これまでも多くのスターが誕生してきた。2015年に出場した木下晴香は、実写映画『アラジン』でジャスミン役の声優を担当。そして、日テレ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY』では、2019年に優勝した駒津柚希が世界的ギタリストのMIYAVIとセッション。さらにX JAPANのYOSHIKIが特別審査員として参加した2023年からは、圧巻の歌声を披露したCocomi、Emi、Michelle、Hinataが女性ボーカルグループ美麗‐Bi‐ray‐としてアーティストデビューした。

今回の『歌唱王』では、“歌”を愛するMCが見守るなか、いまだかつてないハイレベルな戦いが開幕。優勝者には賞金総額100万円と、秋元康プロデュースの楽曲をプレゼント。家族に背を押される者、リベンジを誓う者、夢を追い続ける者…。歌声の頂、“歌唱王”となり、スターとなる人間はいったい誰なのか!?

こんな時代だからこそ届けたい歌声が、それぞれの想いを乗せてぶつかり合う。

■日本のエンタメ＆音楽界で活躍する超豪華審査員7名

審査委員長には、様々なジャンルの楽曲の作詞を手掛け、AKB48や乃木坂46など、数々のアイドルグループをヒットさせてきた作詞家/音楽プロデューサー秋元康。審査員には、松任谷由実のコーラスを務め、数々のアーティストのボイストレーナーも務める今井マサキ、元宝塚月組トップスターにして圧倒的な存在感でステージを魅了し続ける真琴つばさ、ソロデビューから56年、日本を代表するパワフルボイスシンガー松崎しげる、日本の演歌界を代表する若き実力派、圧巻の歌唱力で『紅白歌合戦』にも出場した丘みどり、国民的アニメ主題歌も手掛けるシンガーソングライター・作曲家の井上ヨシマサ、演歌歌手「水谷千重子」として明治座・博多座・新歌舞伎座42公演完走した友近が登場する。

■応援ゲストで横山裕、パンサー向井、AKB48小栗有以参戦

2024年にデビュー20周年を迎え2025年には初のソロツアーを完走、第一線で輝き続けるSUPER EIGHT横山裕、鋭いツッコミで愛され、自身も歌をこよなく愛するお笑い芸人パンサー向井慧、国民的アイドルグループAKB48の中心メンバーで、抜群のパフォーマンスでセンターも務める、次世代を担う小栗有以が応援ゲストとして出演する。

■番組情報

日本テレビ系『歌唱王 ～第13回大会 全日本歌唱力選手権～』

[2026年]

01/10（土）19:00～20:54

大会委員長：南原清隆（ウッチャンナンチャン）

司会：上白石萌歌

進行：森圭介（日本テレビアナウンサー）

審査委員長：秋元康

審査員：井上ヨシマサ、今井マサキ、丘みどり、友近、真琴つばさ、松崎しげる ※五十音順

ゲスト：小栗有以（AKB48）、向井慧（パンサー）、横山裕（SUPER EIGHT） ※五十音順

