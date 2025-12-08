¤¢¤é¤æ¤ëÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¿·»þÂå¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ª¥Ò¥å¥ó¥À¥¤¤ÎMobED¤¬¼¨¤¹¡¢Â¿ÍÑÅÓ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÌ¤Íè
Hyundai Motor Group¤Ï2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025¹ñºÝ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸¡ÊiREX 2025¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢Hyundai Motor Group Robotics LAB¤¬³«È¯¤·¤¿½é¤ÎÎÌ»º·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖMobED¡ÊMobile Eccentric Droid¡¿¥â¥Ù¥Ã¥É¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£Ì¤Íè·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î´°À®·Á¡¢MobED¤¬¡Ö¹ñºÝ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸¡×¤Ç³×¿·¤ò¼¨¤¹
2022Ç¯¤ÎConsumer Electronics Show¡ÊCES¡Ë¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿MobED¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÎÌ»ºÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤¿´°Á´¼«Î§·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤È¿Ê²½¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎiREX 2025¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¿´Åª¤ÊÅ¸¼¨Êª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Hyundai Motor Group Robotics LAB ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëDong Jin Hyun¡Ê¥É¥ó¡¦¥¸¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¡Ë¾ïÌ³¤Ï¡¢
¡ÖMobED¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»º¶È¤äÆü¾ïÀ¸³è¤ËÅ¬±þ²ÄÇ½¤Ê¼¡À¤Âå¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£MobED¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹»Ô¾ì¤Ë¿·¤¿¤Ê´ð½à¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢¿Í´Ö¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×¤È¡¢MobED¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÈPro¡É¤È¡ÈBasic¡É¡¢ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëMobED¤Î¹½À®
MobED¤Ï¡¢Hyundai Motor Group Robotics LAB¤ÎºÇÀèÃ¼¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ò·ë½¸¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤À¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢³Æ¼ï¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¼«Æ°±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖMobED Pro¡×¤È¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤«¤é¥È¥Ã¥×¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Þ¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼»ÅÍÍ¤Ç³«È¯¤Ç¤¤ë¡ÖMobED Basic¡×¤Î2¥â¥Ç¥ë¡£
Î¾¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÆÈÎ©À©¸æ¤¬²ÄÇ½¤Ê4ÎØ¥·¥¹¥Æ¥à¤È³×¿·Åª¤ÊÊÐ¿´¥á¥«¥Ë¥º¥à¡ÊEccentric Mechanism¡Ë¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¤ÊÞÁõÏ©¤ä±úÆÌ¤Î¤¢¤ëÃÏ·Á¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Áö¹Ô¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¡ÖMobED Pro¡×¤Ï¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¾ã³²Êª¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë²óÈò¤·¤Ê¤¬¤éÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿MobED¤Ï¡¢ÈÆÍÑ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¡¼¥ë¤ÈAPI¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤âÍÆ°×¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¾åÉô¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î³«È¯¡¦ÅëºÜ¤¬²ÄÇ½¡£ÇÛÁ÷¡¢¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡¢¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¡¢¸¦µæ¡¦¶µ°é¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÍÑÅÓ¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë³ÈÄ¥À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½é¸ø³«¤ÎMobED¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°ÜÆ°¤È±¿ÈÂ¤Î¼Âµ¡¥Ç¥â
12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÅ¸¼¨½éÆü¤Ë¤Ï½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëMobED¤ò¼èºà¤¹¤ë¤¿¤áÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Hyundai Motor Group¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢MobED¤Î¼Âµ¡¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢°ÜÆ°¤ä±¿ÈÂ¤ò¹Ô¤¦¥Ç¥â¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤ºÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤ÎMobED¤¬Áö¹Ô¤ò³«»Ï¤·¡¢Ê¿Ã³¤Ê¾ì½ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ìó10¥»¥ó¥Á¤ÎÃÊº¹¤â4ÎØ¤ÎÆÈÎ©À©¸æ¤ò»È¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¡¢ºäÆ»¤Ç¤Ï¿åÊ¿¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é³ê¤é¤«¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¾åÉô¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¡¼¥àÀèÃ¼¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¿¿¶õµÛÃå¼°¤Î¥Ï¥ó¥É¤¬ÃÏÌÌ¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤ò¤Ä¤«¤ß¾å¤²¡¢¤½¤ÎÈ¢¤òÊÌ¤ÎMobED¤Î²ÙÂæ¤Ø¤ÈÀµ³Î¤Ë°ÜºÜ¡£²ÙÂæÂ¦¤ÎMobED¤Ï¡¢»ØÄê¤Î¾ì½ê¤Þ¤Ç±¿ÈÂ¤·¡¢¼ÖÂÎ¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤Ç²ÙÊª¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÀÅ¤«¤ËÃÏÌÌ¤ØÃÖ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÅÓ¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢¿Í¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¾è¤ì¤ë°ÜÆ°·¿MobED¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀß·×¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æ°ÂÖÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¢£°ì¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÉý¹¤¤³ÈÄ¥À¤ò¼Â¸½
MobED¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÄ¶¤¨¡¢¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¹¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿ÈÆÍÑ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤À¡£¥Þ¥¦¥ó¥È¥ì¡¼¥ë¤äÄÌ¿®¡¦ÅÅ¸»¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢ÇÛÁ÷¡¢¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¡¢¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¡¢¸¦µæ¡¦¶µ°é¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬ÍÆ°×¡£Ê£¿ô¤ÎÀìÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÂ·¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢±¿ÍÑ¤ÎÊ£»¨À¤È¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£
²°Æâ³°¤Ç°ÂÄê²ÔÆ¯¤·¡¢·øÏ´¤Ê¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤¬Ä¹´üÅª¤Ê¿®ÍêÀ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·Â³¤±¤ëÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìµ¿Í¥«¥á¥é¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¼Â¸³ÍÑ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢²°Æâ³°¤Î±¿ÈÂ¡¢¿©ÉÊÇÛÃ£¡¢°ÜÆ°¼°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢MobED¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÂ¿ÍÍ¤Ê±þÍÑ²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¡¸åÆ£ ¶ÁÊ¿
Hyundai Mobility Japan
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¡¸åÆ£ ¶ÁÊ¿
Hyundai Mobility Japan
