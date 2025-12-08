¡Ö¤À¤«¤é¾¹»ÆþÂâ¤·¤¿¤Î¤«¡×¡Ä¥µ¥à¥¹¥óÍûºßï°²ñÄ¹¤ÎÄ¹ÃË¡¢¡È¶Ã¤¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë
¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤ÎÍûºßï°¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥è¥ó¡Ë²ñÄ¹¤ÎÄ¹ÃË¡¢¥¤¡¦¥¸¥Û»á¡Ê24¡Ë¤¬Àè·î¡¢³¤·³¤ÎÄÌÌõ¾¹»¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÇ¤´±¼°¤ò½ª¤¨¤¿Ãæ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¹Ô»ö¤ÇÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±»á¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤¬¡¢ÃÙ¤ì¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
8Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢Àè·î28Æü¤Ë·Ä¾°ÆîÆ»¾»¸¶»ÔÄÃ³¤¶è¡Ê¥¥ç¥ó¥µ¥ó¥Ê¥à¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥©¥ó¥·¡¦¥Á¥ó¥Ø¥°¡Ë¤Î³¤·³»Î´±³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè139´ü³¤·³»Î´±¸õÊäÀ¸Ç¤´±¼°¡×Åö»þ¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥¤¡¦¥¸¥Û»á¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Ç³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Ï¥¤¡¦¥¸¥Û»á¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¶ìÄË¤Ê¤·¤Ë¿Í´Ö¤Ï¿Ê²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é³Ú¤·¤á¡×¤È¤¤¤¦ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤¼ÆþÂâ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¡¦¥¸¥Û»á¤ÏÊÆ¹ñ»ÔÌ±¸¢¤òÊü´þ¤·¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë³Ø»Î»Î´±¸õÊäÀ¸139´ü¤È¤·¤ÆÆþÂâ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÇ¤´±¼°¤Ç¤Ï¡¢´ü¿ôÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Ç¤´±ÀëÀÀ¤È½ôÊ¼»Ø´ø¤òÌ³¤á¤¿¡£
Ç¤´±¼°¤Ë¤Ï¡¢Íûºßï°²ñÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹¿Íå´î¡Ê¥Û¥ó¡¦¥é¥Ò¡Ë¥µ¥à¥¹¥óÈþ½Ñ´Û¥ê¥¦¥àÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¡¢Íû½ö¸²¡Ê¥¤¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¡Ë¥µ¥à¥¹¥óÊª»º¼ÒÄ¹¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÎÓÀ¤Îè¡Ê¥¤¥à¡¦¥»¥ê¥ç¥ó¡ËÂç¾Ý¡Ê¥Ç¥µ¥ó¡Ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹Éû²ñÄ¹¡¢ËÑ¸¼î¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¡ËÉû²ñÄ¹¡¢ÎÓ¾°ÉÒ¡Ê¥¤¥à¡¦¥µ¥ó¥ß¥ó¡ËÂç¾ÝÉû¼ÒÄ¹¤Ê¤É¡¢Êì¿Æ¤ÈÊìÊý¤Î´Ø·¸¼Ô¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£