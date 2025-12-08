ÍèÇ¯¡¢Â©»Ò¤¬¡Ö»äÎ©¹â¹»¡×¤Ë¿Ê³ØÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¹â¹»Ìµ½þ²½À©ÅÙ¤Î¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¡×¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À©ÅÙ²þÀµ¤ÎÆâÍÆ ― ½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÅ±ÇÑ¤È»Ùµë³Û¤Î³È½¼
¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢»äÎ©¹â¹»¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö½¢³Ø»Ù±ç¶â¡×¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¼ýÆþ¤¬°ìÄê¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²þÀµ¸å¡Ê2026Ç¯°Ê¹ß¡Ë¤Ï¤³¤Î½êÆÀÀ©¸Â¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢É½1¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ½1¡Û
¡¦À¤ÂÓÇ¯¼ý¤¬590Ëü±ß°Ê¾å910Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§
Ç¯³Û11Ëü8,000±ß¤ò¾å¸Â¤Ë»Ù±ç¶â¤ò»Ùµë Á´À¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤ËÇ¯³Û45Ëü7000±ß¤Ø
¾å¸Â³Û¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¸«¹þ¤ß ¿½ÀÁ ²ÝÀÇ¾ðÊó¤ÎÄó½Ð ¼Â¼ÁÌµ½þ²½¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð²ÝÀÇ¾ðÊó¤ÎÄó½Ð¤Ï
ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß
¢¨É®¼ÔºîÀ®
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ÊÁ°¤Ï¼ýÆþÀ©¸Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù±ç¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤´²ÈÄí¤Ç¤â¡¢2026Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ï»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë――¤³¤ÎÅÀ¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡È·Ú¤¯¤Ê¤ë¡É¡© »äÎ©¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ò»î»»
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê¶â³Û¤Î·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ø¶ÈÎÁ¤¬Ç¯´Ö¤ª¤è¤½ 45Ëü±ßÁ°¸å ¤Î»äÎ©¹â¹»¡ÊÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¿å½àÄøÅÙ¡Ë
¢ª »Ùµë¾å¸Â¤Î 45Ëü7000±ß ¤¬¥«¥Ðー¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤Ï¤Û¤Ü¡È¼Â¼ÁÌµ½þ²½¡É¡£
¡¦¼ø¶ÈÎÁ¤¬¹â¤á¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð 80Ëü±ß ¤Î»äÎ©¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¾ì¹ç
¢ª »Ù±ç¤Î¾å¸Â45Ëü7000±ß¤òº¹¤·°ú¤¯¤È¡¢»Ä¤ê Ìó34Ëü3000±ß ¤¬¼«¸ÊÉéÃ´¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¼ø¶ÈÎÁ¤¬Ê¿¶ÑÅª¡×¤Ê³Ø¹»¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢³ØÈñÉéÃ´¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤Î¹â¤¤»äÎ©¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë――¤³¤ÎÅÀ¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²þÀµ¸å¤Ï½êÆÀ¤ÎÂ¿²É¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º»Ù±çÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶¦Æ¯¤¤ä¹âÇ¯¼ý¤Ç¤â²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÅÀ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡ÈÌµ½þ²½¡áÁ´ÉôÌµÎÁ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ ― Ãí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¹â¹»Ìµ½þ²½¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖÀ©ÉþÂå¤â¶µºàÈñ¤â¥¿¥À¡×¤È»×¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡È¼ø¶ÈÎÁ¤Î¤ß¡É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
À©ÉþÂå¡¢¶µºàÈñ¡¢ÄÌ³ØÈñ¡¢½¤³ØÎ¹¹ÔÈñ¡¢Éô³èÈñ¡¢»ÜÀß½¼¼Â¤Î¤¿¤á¤ÎÀÑÎ©¶â¤Ê¤É¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ÆÃ¤Ë»äÎ©¹â¹»¤Ç¤Ï¡¢¼ø¶ÈÎÁ°Ê³°¤ÎÈñÍÑ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÌµ½þ²½¤Ç½õ¤«¤ë¡×¤È°Â°×¤Ë¹Í¤¨¤º¡¢Æþ³Ø¶â¤äÀ©Éþ¡¢¶µºà¡¢Éô³èÈñ¤Ê¤É¡È¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤ÈñÍÑ¡É¤â´Þ¤á¤¿Áí³Û¤Ç²È·×¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»Ù±ç¶â¤Ï¡È³Ø¹»¤¬ÂåÍý¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤Ë½¼Åö¤¹¤ë¡É»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬Î©¤ÆÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æþ³Ø½é´üÈñÍÑ¡ÊÆþ³Ø¶â¡¦À©ÉþÂå¤Ê¤É¡Ë¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ëÅÀ¤Ë¤âÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»äÎ©¹â¹»¿Ê³Ø¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë ― ³Ø¹»Áª¤Ó¤Î´ÑÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À
¤³¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢»äÎ©¹â¹»¿Ê³Ø¤Ø¤Î¥Ïー¥É¥ë¤Ï³Î¼Â¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÉéÃ´¤¬ÂçÉý¤Ë·Ú¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÄí¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡Ö»Ò¤É¤â¤Î´õË¾¤¹¤ë³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸øÎ©¤«»äÎ©¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³Ø¹»¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤äÆÃ¿§¡¢ÄÌ¤¤¤ä¤¹¤µ¡¢¹»É÷¤Ê¤É¤ò½Å»ë¤·¤¿¡È³Ø¹»Áª¤Ó¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤ä¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶µ°éÆâÍÆ¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¡×¡ÖÀßÈ÷¡×¡ÖÄÌ¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤Ã¤¿³Ø¹»¤òÁª¤Ö²ÈÄí¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¿Íµ¤¹»¤Î¶¥ÁèÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£´õË¾¼Ô¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÇÜÎ¨¤â¾å¤¬¤ê¡¢»ÖË¾¹»Áª¤Ó¤ä¼õ¸³ÂÐºö¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ø¶ÈÎÁ¤Ï¤«¤Ê¤ê·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Èー¥¿¥ëÈñÍÑ¤ÏÍ×³ÎÇ§
ÍèÇ¯¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬»äÎ©¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À©ÅÙ²þÀµ¤ÏÂç¤¤ÊÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÂçÉý·Ú¸º――¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡È¤Û¤ÜÌµ½þ²½¡É――¤¬¸«¹þ¤á¤ëÅÀ¤Ï¡¢²È·×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¹â¹»Ìµ½þ²½¡áÁ´ÉôÌµÎÁ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ø¶ÈÎÁ°Ê³°¤ÎÈñÍÑ¤ÏÊÌÉéÃ´¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Æþ³Ø¶â¡¦¶µºàÈñ¡¦À©ÉþÂå¡¦»ÜÀßÈñ¡¦ÄÌ³ØÈñ¡¦Éô³èÆ°Èñ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¥Èー¥¿¥ë¥³¥¹¥È¡×¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÇÄ°®¤·¡¢¿Ê³ØÁ°¤Ë½½Ê¬¤Ê¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¹â¹»Áª¤Ó¤Î¤¿¤á¤Ë――ÈñÍÑÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µ°éÆâÍÆ¤ä´Ä¶¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー