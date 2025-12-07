阪神タイガースの主軸打者として、2025年のリーグ優勝に大きく貢献した25歳の森下翔太外野手。

【写真】驚きの価格設定とサービス内容で物議を醸したファンクラブ開設発表

「今シーズンの森下選手は、打率.275、23本塁打、89打点という記録を残し、猛虎打線をけん引。チームをセ・リーグ制覇へと導き、ゴールデン・グラブ賞とベストナインに選出されました。イケメンで、女性ファンも多い人気選手です」(スポーツ紙記者)

一番高額の『VIPプラン』は月額1万6478円

プロ3年目の若手ながら人気と実力を兼ね備え、さらなる成長も期待される森下。2025年7月22日にオフィシャルファンクラブも開設したが……。

「そのファンクラブが11月末で閉鎖というお知らせが急に発表されたのです。実は、開設当初から物議を醸していました。複数の会員プランがあったのですが、一番高額の『VIPプラン』は月額1万6478円。年間だと20万円弱と、かなり高額。特典も『VIP限定待ち受け写真』や『オフ会チケット優先購入』、『ファンクラブ限定グッズ購入権』といったもので“価格に見合っていない”といった声が上がっていました」(スポーツライター)

そうした“いわくつき"のファンクラブだっただけに、ネット上では、

《やめてくれてよかった》《変な大人が絡んでるやろ》《これが正解》と、閉鎖して野球に集中してくれることに安堵するファンがいる一方で、

《特典はどうなるの?》《高いプラン払ってた人には何かしてあげんとヤバい》《金払ってる人からしたら不満でしかないのでは》と、高額なファンクラブ会費を支払ったファンを心配する声も上がっていた。

実際、閉鎖が発表された直後にはXで、

《オフ会あると信じてVIP会員やったのに残念》

と、ファンクラブ会員とみられる人の投稿も……。

「森下選手は、11月15日と16日に行われた韓国との強化試合に侍ジャパンの一員として出場。シカゴ・カブスの鈴木誠也選手やソフトバンクホークスの近藤健介選手など、外野のポジションを争うライバルは強力ですが、2026年3月のWBCでもメンバー入りを目指しています。そのため、例年より早く調整を進める予定で、イベントなどのオファーもほとんど断っているそう。もしかしたら“本業”が忙しく、ファンクラブ運営まで手が回らなかったのかもしれません」(前出・スポーツ紙記者)

ファンクラブサイトによれば、VIPプランの会員にはオフ会などの特典が未実施となったため、入会期間中の月額料金を全額返金するという。

ファンにとっては野球で結果を残してくれるのが一番の“特典"だろう。

