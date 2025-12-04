【「ディアブロ IV」シーズン11「神威なる調停者」】 12月12日～ 開催予定

Blizzard Entertainmentは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用アクションRPG「ディアブロ IV（Diablo IV）」におけるシーズン11「神威なる調停者」を12月12日より開催する。

シーズン11ではベリアル、アンダリエル、デュリエルが登場し、アカラットの謎めいた帰還によって生じた混乱に乗じたアズモダンと四小悪がサンクチュアリを襲撃。プレーヤーは「ナイトメア特性」を使用して、「聖なる恩寵」を集めていく。

また、アイテムシステムにアップデートが入り、「焼戻」と「名工品制作」が大幅刷新。特性の付与はランダムではなくなり、レシピから好きな特性を1つ付与することが可能に。さらに、名工品制作ではアイテムの基礎ダメージ、防具値、耐性、付与されている各特性にボーナスを与える「品質値」というものが用いられるようになる。

そのほか、モンスターの反応がこれまでよりもダイナミックとなったり、群れの襲撃による不意打ちが行なわれるようになるなど、モンスターの行動にも改善・調整が実施される。

シーズン11「神威なる調停者」

アズモダンの復活

【ディアブロ IV | 「神威なる調停者」シーズン | ゲームプレイ・トレーラー】

ベリアル、アンダリエル、デュリエルが登場し、アカラットの謎めいた帰還によって生じた混乱に乗じたアズモダンと四小悪がサンクチュアリを襲撃します。プレイヤーは「ナイトメア特性」を使用して、「聖なる恩寵」を集めていきます。

進化したモンスター

敵がさらに賢く、凶暴になり、よりわかりやすい戦い方の特徴を発揮させながらサンクチュアリを襲うようになります。敵の行動が動的なものになったことで、プレイヤーは状況に適応した戦い方を求められるようになります。

モンスターの行動の改善

危険度が増した敵の不意打ち

エリートモンスターのアップデート

アイテムシステムの大幅刷新

アイテム強化のフローを洗練させる「焼戻」と「名工品制作」システムにより、プレイヤーが「焼戻レシピ」から直接装備に特性を付与できるようになります。名工品制作はアイテムの品質を向上させ、基礎ダメージ、防御力、もしくはアイテムの耐性にボーナスを付与するものです。

焼戻

名工品制作

聖別

天界の力でプレイヤーのアイテムを祝福する最後の強力なアップグレードで、天使の力を装備に注ぎ込みます。アイテムを聖別すると、確率でボーナスのレジェンダリー・パワーが付与されたり、特性が強化されるまたは入れ替わったり、極稀に破壊不可能アイテムに変化するなど、様々な効果が得られます。

聖別で新たなる高みを目指せ

聖別は、天界の大いなる力を活用できるようになる機能で、この力をアイテムに注入することができる

シーズンランク

シーズン・ジャーニーが、これまで以上に豪華な報酬を獲得できる、より挑戦的なシーズンランクに変更されます。このシステムでは、ランクを上げるために「キャップストーン・ダンジョン」を攻略する必要があります。

シーズンランクの導入

ランク5のキャップストーン・ダンジョンを完了し、ランク6を解放すると、ペット「アレフタ」が報酬として手に入る

