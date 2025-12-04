11月30日、STARTO ENTERTAINMENTは、年内いっぱいで株式会社TOKIOとのエージェント契約を終えることを発表した。これで“元TOKIO”のメンバー3人は、“旧ジャニーズ事務所”と完全に縁が切れる形となった。

その受け皿として新たに、松岡昌宏（48）が代表の新会社「MMsun」を立ち上げたのは10月のことだ。

自宅を離れた国分の家族、松岡は「将来のことを…」

「城島、国分と3人のなかでいちばん年下の松岡ですが、根っからの兄貴肌で頼りになる存在です。実は、国分の家族は今年の夏、避難するかのように自宅を離れました。そのときに子どもたちの今後のこと、通学や通園をいちばんに心配し、解決策を提案し続けたのは松岡とその知人でした。

『とにかく子どもらに心の傷を残さないようにしよう』と熱心に国分夫妻に声をかけていた。“身から出た錆”とひどく落ち込む国分に、『それより将来のことを考えよう』と伝え続けていました」（レーベル関係者）

STARTO社の発表から数日前にあたる11月26日。霞が関の司法記者クラブで深々と頭を下げたのが国分太一（51）。やつれた表情を浮かべ、黒のスーツに黒のネクタイ、黒縁メガネ姿を見せた弁護士同伴の会見は、実に168日ぶりの「公の場」だった。



憔悴した表情で会見に登場した国分太一 ©時事通信社

〈まず最初に、傷つけてしまった当事者の方に、直接ではなくこのような形になり大変恐縮ではありますが、心からお詫びの気持ちをお伝えさせてください〉

騒動の発端は、「国分太一 全番組降板申し入れ コンプラ違反で日テレが20日会見」（2025年6月20日付）というスポーツニッポンのスクープだった。

だが6月20日に日本テレビの福田博之社長自ら応じた会見では、「複数のコンプライアンス違反があった」、「許されない行為だと感じた」などというのみで、その具体的な中身については「プライバシーの保護」を盾に一切答えないという異例のもの。

日テレの一般局員、芸能マスコミも状況を把握できず…

一体何があったのか、日テレの一般局員はもちろん芸能マスコミもまったく把握できぬまま、時間が流れていた。

「同日に株式会社TOKIOから国分本人の無期限活動停止を発表。5日後にはTOKIOの解散が発表されました。さらに口火を切った日テレの『ザ!鉄腕!DASH!!』や『世界くらべてみたら』（TBS）、『男子ごはん』（テレビ東京）などのレギュラー番組や特番の降板がバタバタと決まり、出演していたCMもストップする事態に。あっという間に、国分は表舞台から姿を消しました」（芸能デスク）

ところが今年10月。国分の代理人弁護士が記者会見を開いたことで事態に動きが見えた。

「日弁連に人権救済の申し立てをしたというものでした。日テレから国分への事情聴取は騙し討ちで誘導的だったという主張で、具体的なハラスメント行為認定の内容がわからないことで国分や家族が人権侵害を受けた、というような内容でした」（同前）

直後には日テレが「会見を開いたことは誠に遺憾であり、強く抗議いたします」と抗議コメントをリリース。お互いの主張の詳細は見えぬままに、泥沼化していった。

「週刊文春」が報じた「わいせつ事案」の内容

そして冒頭の11月26日の国分本人の会見を前に、電子版でいち早く「国分太一（51）が自白した2つの『わいせつ事案』の全貌が分かった！」と報じたのが「週刊文春」だ。（雑誌の発売は会見翌日）

6月18日、日テレ局内で「番組打ち合わせと新プロデューサーへの挨拶がある」と告げられた国分にその後何が起きたのか。国分が、「身近な番組スタッフへのハラスメント行為」として思い当たると答えた2人の女性スタッフへの“行為”はどんなものだったのか、などが詳細に報じられたのだ。

「女性スタッフに下半身の写真を送った」などはアウトだが…

「女性スタッフに下半身の写真を送ったとか、ボディタッチをした、LINEで誘うようなメッセージを送ったとすれば、その彼の失態について、今時はまったくもってアウトなのは当然です。ですが報道にあるように、そのときに事情聴取をした弁護士らが、『事案の内容や関係者の特定に繋がることは（家族やTOKIOメンバーに話すことも）慎んでください』と要求したり、国分がスマホで録音していた会話のデータを消すように要求したというのは、大きなポイントでもありました」（前出・芸能デスク）

国分は「答え合わせもできないままに…」

会見で国分は、「答え合わせをしたい」と十数回にわたり切望した。突然の事情聴取に緊張・動揺し、冷静ではいられなかったと吐露したうえで、

〈日本テレビさんと対立する気持ちはありません。私の取ったどの行動がコンプライアンス違反とされたのか、答え合わせもできないままに自分自身を取り巻く環境変化の早さに心がついていかず、後悔、孤立、絶望とネガティブな感情に押しつぶされ、自らをコントロールすることが難しくなりました〉

と、これまでの胸中を明かした。

「国分がいちばん感極まっていたのは、TOKIOのメンバーに対する思いを口にしたときでしょう。涙ながらに『苦楽をともにした3人で作ってきた会社の廃業、TOKIO-BAの閉園、数日間ですべてを失いました。（城島と松岡からは）解散したけれどもメンバーはメンバー。ともに歩んでいこうと言われました。誇りに思います』と感謝の気持ちを話しました。30年以上いろんなトラブルを乗り越えてここまで来たリーダー・城島茂と松岡に対する素直な気持ちでしょう」（同前）

国分の活動再開の目途は立たない。だが、ひとりの父親として再起するために今後も頼っていくのは元TOKIOのメンバーとなりそうだ。

（山本 雲丹）