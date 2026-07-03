ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > スペイン代表、圧勝で16強入り…オヤルサバルらで3発決める 北中米W… 北中米ワールドカップ スペイン代表 スポーツニュース・トピックス SOCCER KING スペイン代表、圧勝で16強入り…オヤルサバルらで3発決める 北中米W杯 2026年7月3日 5時58分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと W杯2026ラウンド32でスペインがオーストリアと対戦した オヤルサバル2得点・ポロ1得点で3−0と完勝し16強入りを果たした 被枠内シュート0本と盤石の守備で2010年W杯以来4大会ぶりの突破である ◆スペイン代表先制ゴール、オヤルサバルが決めたあまりにも美しいラ・ロハらしく完璧に崩した🇪🇸ククレジャのラストパスに合わせたオヤルサバル"ゴールへのパス"でスペイン先制🏆️#FIFAワールドカップ ラウンド32🆚スペイン×オーストリア📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/VvNBc7w8Hm— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 2, 2026 ◆スペイン代表FWポロ、代表初得点この攻撃、誰が止められる？🇪🇸とても分厚い攻撃最後はペドロ・ポロが飛び込んだこの大舞台で代表初ゴール‼️🏆#FIFAワールドカップ ラウンド32🆚スペイン×オーストリア📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/nKam93zZ5J— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 2, 2026 ◆オヤルサバルの今試合2点目、スペイン代表がダメ押し最後は流し込むだけ🇪🇸再びククレジャ→オヤルサバルトドメの一撃は今大会4ゴール目🏆#FIFAワールドカップ ラウンド32🆚スペイン×オーストリア📱#DAZN ライブ配信中#本気で楽しむならDAZN@CocaColaJapan pic.twitter.com/fLHv1XkRMI— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 2, 2026 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 スペイン代表、圧勝で16強入り…オヤルサバルらで3発決める 北中米W杯 記事時間 07/03 05:33 W杯森保ジャパン、大きすぎた三笘・南野の穴 4年後へ突き付けられた課題 記事時間 07/03 05:33 遠藤航が所属クラブに復帰 リバプールのAXAトレーニングセンターに