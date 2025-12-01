ÂçÃ«½Ð¾ì¤ÇÂçº®Íð¡ÄWBC¤ËËÖÈ¯¤·¤¿¡ÈÌäÂê¡É¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤Æ¡×¡¡SNS¤ÇÈóÆñ¹ì¡¹¡ÖºÇ°¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬11·î24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Åìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥Á¥±¥Ã¥È»Ô¾ì¤ËÂç¤¤ÊÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¡£¥ê¥»¡¼¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÄê²Á¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¹â³ÛÅ¾Çä¤¬Áê¼¡¤®¡¢¡Ö¤¨¡¼¡¡¹â¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬½Ð¾ìÉ½ÌÀ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î11·î28Æü¤ÎMastercard²ñ°÷¸ÂÄê¤ÎÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¤Ç¤Ï¡¢³«»Ï¤«¤é¿ôÊ¬¤Ç1»þ´Ö°Ê¾åÂÔ¤Á¤È¤Ê¤ë°ÛÎã¤Îº®»¨¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Âç¼ê¥ê¥»¡¼¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÄê²Á7000±ß¤Î³°Ìî»ØÄêÀÊ¤¬15Ëü±ß¡¢Äê²Á3Ëü4000±ß¤Î»ØÄêÀÊSSS¤¬55Ëü±ß¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²Á³Ê¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¿Íµ¤¥«¡¼¥É¤ò½ä¤ë¼ûÍ×¤Î¹â¤µ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¾Çä»Ô¾ì¤Ç¶ËÃ¼¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡WBC¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö¼çºÅ¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯¡¢ËÜ·ô¤òÍ½þ¤Ç¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø»ß¤·¤Þ¤¹¡£Í½þ¾ùÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÍè¤ÏÉÔÀµÅ¾Çä¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤±¿ÍÑ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÈÎÇä³«»ÏÁ°¤«¤éÍ½Â¬¤µ¤ì¤¿º®Íð¤Ï¡¢½Ð¾ìÉ½ÌÀ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¡£¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àµµ¬²Á³Ê¤È¤ÎÐªÎ¥¤À¤±¤¬ºÝÎ©¤Ä¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤â¡¢°Û¾ï¤È¤â¤¤¤¨¤ë²Á³ÊÀßÄê¤ËÉÔ°Â¤äÉÔËþ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ö·ë¶ÉÅöÆü¶õÀÊ¤Ð¤Ã¤«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦ºÇ°¡×¡ÖÅ¾ÇäÌÜÅª¤È¤«ËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¹â³ÛÅ¾Çä¤¬´ÑÀïµ¡²ñ¤òÃ¥¤¦²ÄÇ½À¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÎ®ÄÌ¤ò½ä¤ëÌäÂê¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë