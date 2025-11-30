なんていじらしいんだ……！ YouTubeチャンネル「Patrick Cohen」では、箱の穴に足や顔を突っ込んで何かを取り出そうとする子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「奮闘する姿がとてもかわいい！」の声が続出しました。

子猫「もう取ってくれないかニャ？」

注目を集めたのは「Kitten made her own puzzle toy」という動画。子猫が箱の中に頭を入れているシーンから始まります。

箱の中にはおもちゃが入っているようで、子猫は小さな前足で一生懸命、中身を取ろうとしています。ガチャガチャと中身を触る様子から、「取れないんだニャ〜」という声が聞こえてきそうですね。

しばらくすると子猫は、必死な姿を動画に撮る飼い主さんの存在に気付きます。「もう取ってくれないかニャ？」「取ってほしいんだけどニャ〜」と言いたそうなまなざしで飼い主さんを見つめる姿は、何ともいじらしいものです。

箱の穴へ手や頭を入れ、周りをぐるぐると回りながら、何度もおもちゃを取ろうとチャレンジする子猫。すると、箱に頭がスッポリと入ってしまいました。

しばらくトライしたら、子猫はあどけない瞳で再び飼い主さんを見つめます。まるで計算されたかのようなあざとさです。思わず何でもしてあげたくなってしまいますね。

動画を見た視聴者も、子猫のかわいさにメロメロに。「最後はおもちゃを取ってもらえたのかな？」「好奇心旺盛な子だね」「子猫は遊びの発明家」といったコメントが寄せられていました。思わず手伝ってあげたくなる子猫の奮闘ぶりを、皆さんもぜひチェックしてみてください。