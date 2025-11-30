¡ÚTTFC¡Û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à¡¡¥ë¡¼¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¤Ï12·î21ÆüÇÛ¿®¡ª ¿·¥Õ¥©¡¼¥à¸ø³«
TTFC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à¡¡¥ë¡¼¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÇÛ¿®Æü¤¬12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë·èÄê¡£¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à¡×¤Î¿·¥Õ¥©¡¼¥à¡Ú¥¼¥ê¡¼¥«¥¹¥¿¥à¥Î¥¢¡¼¥ë¡Û¤ä¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¿·Í½¹ð¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¼ç±é¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ê¥é¡¼¥²9¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à Ìò¡Ë¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Î ¡Éif¡É ¤òÉÁ¤¯¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à¡¡¥ë¡¼¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¡£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ë¡¼¥È¤òÃ©¤Ã¤¿¤³¤ÎÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊTTFC¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ë¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à ¥¼¥ê¡¼¥«¥¹¥¿¥à¥Î¥¢¡¼¥ë¡×¡£¥Ë¥¨¥ë¥Ö¤¬ºÆ¸¡¾Ú¤Î²áÄø¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤×¤ë¥¼¥ê¡¼¥Î¥¢¡¼¥ë¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¥ß¥ë¥¯¤ò¤«¤±¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¥¼¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê³°¸«¤¬ÆÃÄ§Åª¡£´Å¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥¼¥ê¡¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤¢¤ï¤»¤Æ¼ç±é¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ã¾±»Ê¹ÀÊ¿¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
ËÜºî¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤ÎWhat If¡¢Í¤êÆÀ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥é¡¼¥²9¤ÎÆ»¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ç¥¦¥Þ¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¡¢Ã¯¤«¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤¦°ÕÌ£¡£¿Í´Ö³¦¤Ç²á¤´¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡¢¿Í´Ö¤È¤Î²¹¤«¤¤·Ò¤¬¤ê¡£
¤½¤ì¤é¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Éü½²¿´¤Î¤ß¤ÇÆÍ¤¿Ê¤àÃË¤È¼Ø¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë´Ñ»¡¼Ô¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£À§ÈóTTFC¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à ¥¼¥ê¡¼¥«¥¹¥¿¥à¥Î¥¢¡¼¥ë¡×¤È¡Ö¤×¤ë¥¼¥ê¡¼¥Î¥¢¡¼¥ë¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È30ÉÃ¤Î¿·¤¿¤ÊÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥¨¥ë¥Ö¤¬ºÆ¸¡¾Ú¤¹¤ë¡Ö¥ô¥é¥à¤¬ÀÖ¥¬¥ôÂ¦¤Ë¿²ÊÖ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ ¡Éif¡É ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¿Í´Ö³¦¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥é¡¼¥²9¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤ò»¡¤·²èºö¤¹¤ë¥Ë¥¨¥ë¥Ö¡£Ê¬´ô¤·¤Æ¤¤¤¯À¤³¦¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à ¥¼¥ê¡¼¥«¥¹¥¿¥à¥Î¥¢¡¼¥ë¡×¤Î»Ñ¤ò¤½¤ÎÌÜ¤Ç¤¼¤Ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à¡¡¥ë¡¼¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ä¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
TTFC¤Ç¤Ï¡¢12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êTTFC²ñ°÷¸ÂÄêÀè¹ÔÈÎÇä¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡£TTFC¸ÂÄê¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¸ÂÄê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤òÇÛÉÛÍ½Äê¤À¡£
°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¡¢12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ³«»Ï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¤ªÇãÊª¤µ¤ì¤¿Êý¤ËÀèÃå¤Ç¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à ¥ë¡¼¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡×¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¤òÇÛÉÛÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥é¥à¡¡¥ë¡¼¥È¥¹¥È¥Þ¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÇÛ¿®Æü¤Ï¡¢12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡£TTFC²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¸áÁ°10»þº¢¤è¤ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢Æ±Æü¸áÁ°10»þ30Ê¬¤è¤ê²ñ°÷¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÅê¹Æµ¡Ç½¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤í¤¦¡£
