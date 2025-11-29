歌手・中森明菜(60)が29日、インスタグラムのストーリーズを更新。12月に開催するディナーショーのチケットについて転売が相次いでいるとして注意喚起した。

中森は12月23、24、25日に東京で、29、30日に大阪でデオイナーショーを開催。8年ぶりの開催とあって注目度は高く、チケットサイトではすでに全公演が完売。一般席は9万円だが、転売サイトでは18万円と2倍の価格で出品されているものも見られた。

ディナーショーの公式サイトでは「転売目的と思われるディナーショーチケットをSNS、チケット転売サイト、フリーマーケットサイトやオークションサイト等での第三者による営利目的と思われる販売行為（転売行為）がされていることを確認しております」とし、「チケットの不正転売は、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律（略称チケット不正転売禁止法）」により、禁止されています。主催といたしましても、公式にご案内をしている販売以外の不正転売は、いかなる場合も固くお断りしております」と警告した。

中森も自身のインスタグラムのストーリーズを通じ、「ディナーショーチケットの転売に関する注意が主催アカウントより発信されています。適宜ご確認よろしくお願いいたします」と呼びかけた。