5人組女性アイドルグループ「#ババババンビ」が27日、公式サイトを通じて、2026年3月をもって解散することを発表した。



【写真】アイドルオーラがすごい！解散する「#ババババンビ」

公式サイトにて「#ババババンビ 活動についてのご報告」として「この度、2026年3月をもちまして、#ババババンビは6年間の活動に終止符を打ち、グループを解散することとなりました」と発表。「突然のご報告となり、応援してくださる皆様には大変なご心痛をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」とファンに謝罪した。



解散の決断は「メンバーと運営にて話し合いを重ね、その上で合意に至ったもの」だと説明。「各メンバーが抱える目標や夢、そして次のステージへ進むための前向きな想いを、運営としても最大限尊重いたしました。6年間という節目を迎えるタイミングで、グループとしての物語を『美しく締めくくる』という共通の意思を確認し、今回の結論に至っております」と付け加えた。



最終公演は2026年3月の開催を予定しており。現在はチケット発売に向けて調整中。「6年間で築き上げてきた景色の集大成を、この日ファンの皆様にお届けできるよう、最後まで全力で準備してまいります」とした。



同グループは2020年に結成され、同年3月にデビューライブを予定していたが、コロナ禍の影響で中止に。その後も、悪天候でのステージ中止など逆境続きで「日本一不幸なアイドル」と言われたこともあった。しかし、苦境を乗り越え「TIFアイドル総選挙2022」での優勝や、2024年3月には日本武道館でのワンマンライブを成功させるなど、人気を集めていた。



（よろず～ニュース編集部）