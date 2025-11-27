「生活保護は恥ずかしい」月8万円の年金で暮らす70歳女性、“一生働ける”と信じた過去と現在のリアル
YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」に70歳の女性が出演。かつてキーパンチャーとして働いていた経験や、現在の年金生活の実態、そして「生活保護は恥ずかしい」と語る独自の価値観を明かした。
女性は、過去の仕事について「ずっとキーパンチャーをしてて」と、データ入力の仕事をしていたと振り返る。その後、簿記の免許を取得して事務職を5年、さらにはワープロの在宅業務や市役所の臨時職員なども経験したという。しかし、65歳頃にひざの手術をしたことをきっかけに、「手押し車がないと動けなくなった」と明かし、年金受給開始のタイミングで仕事を辞めたと語った。
ひざの不調は若い頃からあったという。かつては体重が重かったこともあり、ひざへの負担が大きかったそうだ。60歳を過ぎて医師から「年齢的に最後だから」と手術を勧められ、両ひざに人工関節を入れる手術を受けたが、状況はあまり変わらなかったという。現在の年金受給額については、正社員としての厚生年金加入期間が10年、残りの30年が国民年金だったため、月8〜9万円ほどであると告白。「きついわ」と本音を漏らした。
生活費を切り詰める中でも、生活保護の受給は考えていないという。その理由を「なんか恥ずかしい」と語り、過去にタクシーの運転手から申請を勧められた際も「生活保護とか恥ずかしい」と断ったエピソードを披露した。
最後に、若い世代へのメッセージを求められると、「一生働けば良いと思ってて、貯金もほとんどない」と自身の過去を省みつつも、「その分は旅行したり」と、やりたいことにお金を使ってきたため後悔はないと語る。その上で、「今、したい事をした方が良い」「後になってアレもしたかった、コレもしたかったと思うよりも」と、後悔のない人生を送ることの大切さを訴えた。
