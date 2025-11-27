モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは11月26日、自身のInstagramを更新。おすすめのカフェをファンから募り、その回答を共有しました。（サムネイル画像出典：Cocomiさん公式Instagramより）

木村拓哉さんと工藤静香さんの長女で、モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは11月26日、自身のInstagramを更新。ファンから寄せられたおすすめのカフェ情報を共有し、その中に混じっていた誹謗（ひぼう）中傷も報告しました。

【画像】誹謗中傷をさらす

「ありがとうございます　共有します」

Cocomiさんは「初耳の所がいっぱい！　皆様ありがとうございます」とつづり、ファンが回答したカフェ情報を共有。都内のおすすめカフェの名前が列挙されています。

次のストーリーズでも「ありがとうございます　共有します」と感謝し、集まったカフェの名前を共有。さらに次のストーリーズでは、回答の中に「Cocomiキモい」といった過激な誹謗中傷も混ざっています。「Pin of shame」とつづり、Cocomiさんはあえて共有したようです。

「kokiは好きでcocomiは嫌いなの謎」

ネット上では、Cocomiさんの言動が話題に。「いいぞcocomiもっと晒せｗｗｗ」「週刊誌の記者晒したり誹謗中傷ID晒しに煽りリプしてておもしれー女すぎる」「さすがキムタクと工藤静香の血」と面白がる人や、「凄いよな、よくキムタクと工藤静香の娘Cocomiにこんあダイレクトな誹謗中傷飛ばせるよな」と驚く人が続出しています。

さらに、今回CocomiさんがさらしたInstagramIDを検索し出てきたアカウントに、「キムタク一家と徒歩5分の近所」「Kokiちゃん（ハートの絵文字）」と書かれていたことから、「キムタク一家と徒歩5分の人が誹謗中傷してるのヤバすぎい」「近すぎてもうリアルすぎる…怖すぎます　こんな誹謗中傷、信じられないレベル」「kokiは好きでcocomiは嫌いなの謎」「妹のことは好きなのに姉には誹謗中傷DM送ってるの闇深」などの声も上がりました。(文:橋酒 瑛麗瑠)