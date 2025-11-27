「こんな誹謗中傷、信じられないレベル」木村拓哉＆工藤静香の長女・Cocomi、インスタの誹謗中傷を晒す
木村拓哉さんと工藤静香さんの長女で、モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは11月26日、自身のInstagramを更新。ファンから寄せられたおすすめのカフェ情報を共有し、その中に混じっていた誹謗（ひぼう）中傷も報告しました。
【画像】誹謗中傷をさらす
次のストーリーズでも「ありがとうございます 共有します」と感謝し、集まったカフェの名前を共有。さらに次のストーリーズでは、回答の中に「Cocomiキモい」といった過激な誹謗中傷も混ざっています。「Pin of shame」とつづり、Cocomiさんはあえて共有したようです。
さらに、今回CocomiさんがさらしたInstagramIDを検索し出てきたアカウントに、「キムタク一家と徒歩5分の近所」「Kokiちゃん（ハートの絵文字）」と書かれていたことから、「キムタク一家と徒歩5分の人が誹謗中傷してるのヤバすぎい」「近すぎてもうリアルすぎる…怖すぎます こんな誹謗中傷、信じられないレベル」「kokiは好きでcocomiは嫌いなの謎」「妹のことは好きなのに姉には誹謗中傷DM送ってるの闇深」などの声も上がりました。(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ありがとうございます 共有します」Cocomiさんは「初耳の所がいっぱい！ 皆様ありがとうございます」とつづり、ファンが回答したカフェ情報を共有。都内のおすすめカフェの名前が列挙されています。
「kokiは好きでcocomiは嫌いなの謎」ネット上では、Cocomiさんの言動が話題に。「いいぞcocomiもっと晒せｗｗｗ」「週刊誌の記者晒したり誹謗中傷ID晒しに煽りリプしてておもしれー女すぎる」「さすがキムタクと工藤静香の血」と面白がる人や、「凄いよな、よくキムタクと工藤静香の娘Cocomiにこんあダイレクトな誹謗中傷飛ばせるよな」と驚く人が続出しています。
