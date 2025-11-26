【ドラえもん】もこもこ感がめちゃかわいい♪ サガラ刺繍の小物が登場
アイアップから『ドラえもん』のかわいい3アイテムが新登場！ 普段遣いができる、相良（サガラ）刺繍のもこもこ感がたまらないアイテムをご紹介しよう。
藤子・F・不二雄の人気作『ドラえもん』のかわいい新作グッズ情報が到着♪
ひみつ道具を使うドラえもんの姿がかわいいキーチェーン、どら焼きと幸せそうなドラえもんが相良刺繡であしらわれた巾着、小物入れにピッタリなメッシュのミニチュアバッグボールチェーンの、全3アイテムが登場する。
「ドラえもん 相良刺繍巾着」はモコモコが特徴の相良巾着。どら焼きと幸せそうなドラえもんに癒されて。
ブルーとピンクの２種類展開となっており、タグのどら焼きもワンポイント！
「刺繍マスコットキーチェーン（全3種）」はひみつ道具を使うドラえもんがかわいい、ふっくら立体の刺繍キーチェーン。
タケコプター、タイムふろしき、きせかえカメラの3種類がラインナップ。
「メッシュミニチュアバッグボールチェーン（全3種）」はリップやイヤホンなど、小物入れにピッタリなミニチュアバッグ。
ラインナップはブルー、グリーン、ピンクの3種類。それぞれ大きなお口を開けたドラちゃん、ドラちゃんのおしり、横顔と違ったドラえもんの姿を刺繍。全色集めたくなっちゃいそう。
（C）Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK
