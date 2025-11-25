¥µ¥¤¥Ð¡¼Æ£ÅÄ¿¸¼ÒÄ¹¡Ê52¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÈÀÖ»ú¤ò¿â¤ìÎ®¤¹»ö¶È¡É¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡ÖÀÜÂÔ¸òºÝÈñ¤¬Áä¶Ì¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡Ä¡×¡ÔBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¼¡¤ÏÅ·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¡Õ
¡Ö°û¤ß¿©¤¤¤ÇÄÙ¤ì¤¿²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£ÄÙ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¯»ö¶È¤ò¤À¤é¤À¤é¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤À¡×¡½¡½¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¼ÒÄ¹¡¦Æ£ÅÄ¿¸»á¤Î¶»¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç²¦À½»æ¸µ¼ÒÄ¹¡¦°æÀî°Õ¹â»á¤Î¤³¤Î°ì¸À¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡¸òºÝÈñ¤Ë¤Ï¸ÂÅÙ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÀÖ»ú»ö¶È¤ÏËè·îµð³Û¤ÎÂ»¼º¤òÀ¸¤à¡£¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀÖ»ú¤ò¿â¤ìÎ®¤¹´ë¶È¡×¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï²¿¤«¡£°¦ÇÏ¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ÎBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¾¡Íø¤ËÂ³¤¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬Å·¹ÄÇÕ¤òÀ©ÇÆ¡£¾¡Éé¶¯¤µ¤¬ßÚÎö¤¹¤ëÆ£ÅÄ»á¤Î¿·´©¡Ø¾¡Éé´ã ¡Ö²¡¤·°ú¤¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë»×¹Í¤Èµ»½Ñ¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÈÀÖ»ú»ö¶È¡É¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ï¡©¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
°æÀî°Õ¹â¤µ¤ó¤¬¡Ö°û¤ß¿©¤¤¤ÇÄÙ¤ì¤¿²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×
¡¡ÀÎ¡¢Âç²¦À½»æ¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿Í§¿Í¤Î°æÀî°Õ¹â¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Èà¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆ£ÅÄ¤¯¤ó¡¢°û¤ß¿©¤¤¤ÇÄÙ¤ì¤¿²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£ÄÙ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¯»ö¶È¤ò¤À¤é¤À¤é¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡À½»æ¶È³¦¤È¥Í¥Ã¥È¶È³¦¤Î»Å»ö¤Î´ØÏ¢À¤ÏÌµ¤¤¤ËÅù¤·¤¯¡¢°æÀî¤µ¤ó¤È»ä¤Ï´°Á´¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍ§¿Í´Ø·¸¤À¡£°æÀî¤µ¤ó¤Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ä¥ï¥¤¥ó¤ò¤º¤¤¤Ö¤ó¤´ÃÚÁö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤âµ¤Á°¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¹Á¶è³¦·¨¤Ç¤ÏÀÎ¤«¤é¿Íµ¤¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼ò¤â½÷À¤â¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤â¹ë²÷¤Ë³Ú¤·¤à°æÀî¤µ¤ó¤ÎËµ¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¼«Ê¬¤â¼Ï¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤è¤ê¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ÈÎôÅù´¶¤ò´¶¤¸¤ÆÂ©¤¬µÍ¤Þ¤ë¡¢¤½¤ÎµÕ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¥«¥¸¥Î¤Ç¹Ó¤Ã¤Ý¤¤ÅÒ¤±Êý¤ò¤·¤Æ100²¯±ßÄ¶Éé¤±¤Æ¡¢ÆÃÊÌÇØÇ¤¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¤±¤É¡¢»ä¤ÏÉþÌòÃæ¤Ë·ºÌ³½ê¤ËÌÌ²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤É¤ÎÃç¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°æÀî¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï»ä¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤È°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ôÉ´Ëü¡¢¿ôÀéËü¡¢¿ô²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÂ»¼º¤¬
¡¡²ñ¼Ò¤ÇÍø±×¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤È¤«¤¯ÌµÂÌ»È¤¤¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯¡£ÆÃ¤ËÀÜÂÔ¸òºÝÈñ¤Ê¤É¤Ï¡¢¸ú²Ì¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤³ä¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤¬ÎÉ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤âÍ¯¤¤¤ÆÁä¶Ì¤Ë¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°û¤ß¿©¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬²ñ¼Ò¤Ëµð³Û¤ÎÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼è°ú¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¶õ¿¶¤ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤ÆÃ±¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ó¤Ê¹âµé¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤â°ì¿Í5Ëü±ß¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï10Ëü±ß¤ÎÅ¹¤Ê¤ó¤«¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¿¤«¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢»ö¶È¤ÇÀÖ»ú¤ò¿â¤ìÎ®¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¿ôÉ´Ëü¡¢¿ôÀéËü¡¢¿ô²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÂ»¼º¤¬Ëè·î¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤Á¤í¤ó¾ÍèÅª¤Ë¼è¤êÊÖ¤»¤ëÀè¹ÔÅê»ñ¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¾å¼ê¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤â¤ä¤á¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤»¤º¡¢¤À¤é¤À¤é¤ÈÀÖ»ú¤ò¿â¤ìÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤·²ñ¼Ò¤Î¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÀÖ»ú»ö¶È¤«¤é¤Î¡ÖÅ±Âà¡×¤¬²¿¤è¤êËÜ´Ý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡ÖÅ±Âà¡×¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£
¡Ò¡Ö¿·µ¬»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¡×¥µ¥¤¥Ð¡¼Æ£ÅÄ¿¸¼ÒÄ¹¡Ê52¡Ë¤¬ÄÖ¤ë¡Ö¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë´ë¶È¡¦Éé¤±¤ë´ë¶È¡×¤Îº¹ ¡ÔBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¼¡¤ÏÅ·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¡Õ¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÆ£ÅÄ ¿¸¡¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½ÐÈÇ¡Ë