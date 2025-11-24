¡È¿À¤Îº¸¤Î·Ñ¾µ¼Ô¡ÉÁýÅÄÎ¦¡¡ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤ÎÉé½ýÈ½Äê¾¡¤Á¡¡¶öÁ³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÁê¼ê¤¬Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤Ë
¡¡¡þ¥Ð¥ó¥¿¥àµé10²óÀï¡¡ÁýÅÄÎ¦(Äë·ý)¡ã10²óÀï¡ä¥Û¥»¡¦¥«¥ë¥Ç¥í¥ó(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡Á°ÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÇWBA4°Ì¡¢WBO¤ÈIBF6°Ì¡¢WBC9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤ëÁýÅÄÎ¦¡Ê28¡áÄë·ý¡Ë¤¬5²ó1Ê¬27ÉÃÉé½ýÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤¿¡£WBCÆ±µé15°Ì¥Û¥»¡¦¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¡Ê22¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢5²ó¤Ë¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¤¬Éé½ý¤·¤Æ»î¹çÂ³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤Ë¡£»î¹çÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤ÎÈ½Äê¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎºÎÅÀ¤Ï48¡½48¡¢49¡½46¡¢48¡½47¤ÇÁýÅÄ¤Î2¡½0¤À¤Ã¤¿¡£ÁýÅÄ¤Ï¾¡Íø»î¹ç¤Ç½é¤á¤ÆKO¤òÆ¨¤·¡¢ÀïÀÓ¤ò9¾¡¡Ê8KO¡Ë1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËÁýÅÄ¤Î¶¯ÂÇ¤¬¤µ¤¯Îö¤·¤¿¡£º¸¥¸¥ã¥Ö¤«¤éÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±¦¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ëÄ¹¿È¤Î¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢º¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò²¿ÅÙ¤â¥Ò¥Ã¥È¡£´éÌÌ¤Ë¤âº¸¤ò¤Ö¤Á¤³¤ß¡¢Áá¤¯¤âÉ¡·ì¤ò½Ð¤µ¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢2²ó¤Ë±¦¤ò¤â¤é¤Ã¤Æº¸ÌÜ¾å¤ò¥«¥Ã¥È¡£3²ó¤Ë¤Ïº¸¤Ç´éÌÌ¤ò¤Ï¤Í¾å¤²¤¿¤¬¡¢¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¤âÉ¬»à¤ËÈ¿·â¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤¿¡£5²ó¡¢¶öÁ³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¤¬±¦ÌÜ¾å¤òÉé½ý¡£¥É¥¯¥¿¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢»î¹çÂ³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¤ÏÌÜ¤Î¾å¤ò4¥»¥ó¥Á¡¢É¡¤Î¾å¤ò2¥»¥ó¥ÁÀÚ¤Ã¤Æ»î¹ç¸å¤ÏÉÂ±¡¤ØÄ¾¹Ô¡£ÁýÅÄ¤â¹µ¤¨¼¼¤Çº¸ÌÜ¾å¤ÎË¥¹ç½èÃÖ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡WBC²¦ºÂ¤ò12ÅÙËÉ±Ò¤·¤¿¥¸¥à¤ÎÂçÀèÇÚ¡¢¡È¿À¤Îº¸¡É»³Ãæ¿µ²ð»á¤ÈÆ±¤¸°ì·âÉ¬»¦¤Îº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Éð´ï¡£¡È¿À¤Îº¸¤Î¸å·Ñ¼Ô¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥×¥í4ÀïÌÜ¤ÇÅö»þ¤ÎÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡¢¸½WBA²¦¼Ô¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤·¤¿°Ê³°¤ÏÁ´¤ÆKO¾¡¤Á¤ÇÀ¤³¦ÀïÀþ¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤Ë¤ÏÅö»þWBA11°Ì¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Ð¥ó¥±¥¹¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤ò¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Á¤ÇÅÝ¤·¡¢¤ï¤º¤«87ÉÃ¤ÇKO¾¡¤Á¡£¥×¥í10ÀïÌÜ¤Îº£²ó¤â¡ÖÈ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈKO¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Î·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÆâÍÆ¤ÏÁ´Á³Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¸¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¥¤¥Á¤«¤é¤Ä¤¯¤êÄ¾¤·¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Ï¥¿¥Õ¤Ç¥ê¡¼¥Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤Å¤é¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£