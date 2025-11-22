【すべて40%OFF以上】「Amazon ブラックフライデー」で見逃せない高割引率商品まとめ
今回は、高割引率商品をまとめてご紹介。人気商品は早く売り切れることもあるので、買い逃しのないようにしてくださいね。
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
大画面でフルHDを簡単に楽しめる。2024年発売の「Fire TV Stick HD」
Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー
6,980円 → 3,480円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
吸引力を自動調整。ダイソンのコードレス掃除機
Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【光らせて、見逃さない】
81,500円 → 48,500円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
約2カ月間（※）ゴミ捨てが不要。強力吸引のロボット掃除機
※Anker調べ。日数は目安です。掃除環境によって異なることがあります
Anker Eufy Clean (ユーフィクリーン) X8 Pro with Self-Empty Station (ロボット掃除機) カーペット
69,990円 → 29,990円（57%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コンパクトかつハイパワー。Jackeryのポータブル電源
Jackery (ジャクリ) ポータブル電源 1000 New 1070Wh 業界トップの軽さとコンパクトボディ 1時間満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力1500W 瞬間最大3000W 防災 家庭用 アウトドア用 車中泊 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応
139,800円 → 59,900円（57%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アレクサ搭載。高音質のスマートアラームクロック「Echo Spot」
Amazon Echo Spot（2024年発売） - スマートアラームクロック with Alexa、鮮やかなサウンド | ブラック
11,480円 → 6,480円（44%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アゴ下に密着してしっかり剃れる。「Braun 9360cc」
ブラウン 電気シェーバー シリーズ9 SPORT 電動 髭剃り メンズ 9360cc 【Amazon.co.jp 限定】6in1アルコール洗浄システム付 シェーバーケース付 ブラック
52,800円 → 29,800円（44%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
最大約12時間再生。防塵防水のポータブルスピーカー
JBL FLIP6 Bluetoothスピーカー 2ウェイ・スピーカー構成/USB C充電/IP67防塵防水/パッシブラジエーター搭載/ポータブル ブラック JBLFLIP6BLK
17,600円 → 8,000円（55%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Ankerのワイヤレスヘッドホン
Anker Soundcore Space One Pro (Bluetooth 5.3 ワイヤレス ヘッドホン)【最大60時間音楽再生 / ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / LDAC/ハイレゾ対応 (ワイヤレス/有線) / マルチポイント対応/外音取り込み/マイク内蔵】 ミッドナイトブラック
26,990円 → 15,990円（41%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
電動初心者にもおすすめ。ブラウンの電動歯ブラシ「オーラルB iO2S」
ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2S (電動初心者の決定版) iOS21D90BK ブラック 【Amazon.co.jp 限定】
11,800円 → 5,980円（49%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コンパクトでパワフルな充電器「Nano II 65W」
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
4,490円 → 2,690円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
水と空気の力で布製品の汚れを吸引。リンサークリーナー コンパクトモデル
アイリスオーヤマ リンサークリーナー コンパクトモデル 【テレビ放映商品】RNS-300
15,488円 → 8,980円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
せき・のどの痛みなど風邪の症状緩和に。「パブロンゴールドA」
サラッとした洗い上がり。NILEのスカルプシャンプー
NILE 濃密泡スカルプシャンプー メンズ アミノ酸シャンプー ノンシリコン (LAFRANCE（ラフランス）の香り)
2,680円 → 1,540円（43%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
秋の重ね着でも活躍。ヘインズ「BEEFY-T」シリーズのロンT
[ヘインズ] Tシャツ 長袖 丸首 BEEFY-T 綿100% 丸胴仕様 タグレス仕様 ビーフィロングスリーブTシャツ 2枚組 肉厚生地 無地 H5186-2-010-L
6,050円 → 3,320円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
“頑丈さ”と“着やすさ”を追及した、チャンピオンの定番スウェットシャツ
[チャンピオン] トレーナー 長袖 裏毛 刺繍 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ ベーシック C3-W001Z-370-XL
5,830円 → 2,886円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
幅広で歩きやすいウォーキングシューズ。「MW880」
チャック付きで使いやすい。マ・マーのスパゲティ 600g×5袋（ 約30人前）
マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋（ 約30人前 ）アルデンテ パスタ 麺 レンジ調理 簡単 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）
2,884円 → 1,470円（49%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
VITAS（バイタス）の「VITA POWER マルチビタミン」
VITAS（バイタス） VITA POWER ビタパワー マカ 亜鉛 マルチビタミン 120粒 30日分
2,480円 → 1,406円（43%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
松屋のベストセラー9種30食を家で楽しめる豪華な福袋
福袋【松屋】在宅応援！松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋！≪9種30食≫ 【冷凍】牛丼 牛めし カレー ライスバーガー 焼肉
13,680円 → 6,389円（53%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック
19,980円 → 10,980円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ガルシア エキストラバージン オリーブオイル 1000ml 遮光プラボトル オリーブ農家がつくる オリーブ油 スペイン産 大容量 1L
2,300円 → 1,248円（46%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【アップグレード版】Anker Eufy (ユーフィ) SmartTrack Card E30 (iPhone用) (充電式紛失防止タグ) 【充電対応/Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / スマートタグ/盗難防止タグ/探し物/スマホが見つかる/置き忘れ防止/忘れ物防止/スマホ鳴らす】
4,990円 → 2,990円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[冷凍] by Amazon 味の素 スーパー大麦入り五目炒飯 1kg 食物繊維 16.8g/1食（200g） バーリーマックス 冷凍食品 チャーハン 大容量
2,694円 → 1,347円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
マルちゃん あったかごはん 3食パック×8個 ( 計24個 / 各200g ) パックごはん 白米 ( レンジで簡単調理 / レトルト ) 国産 ( コシヒカリ・ひとめぼれ・つがるロマン ) 東洋水産
6,558円 → 3,237円（51%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります