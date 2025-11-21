ファミリーマート（東京都港区）が、ラムレーズンを使用したデザートや焼き菓子、パン、菓子、サンドイッチ、アイスなど全11種類の商品を展開する新キャンペーン「ラムレーズンフェア」を11月25日から実施します。同社が「ラムレーズンフェア」を行うのは初めて。

【画像】「めっちゃラムレーズン入ってる！！」 これが「ラムレーズンフェア」です！

デザートでは、洋酒の効いたラムレーズンを、クリームやトッピングに使った「大人のラムレーズンタルト」（288円。以下、税込み）、香り豊かなラムレーズン入りの「ラムレーズンバスクチーズケーキ」（298円）、北海道クリームチーズを使用したキャラメルバタークリームとラムレーズンをサンドした「トロバタ ラムレーズンサンド」（278円）が発売。

焼き菓子では、ラム酒を効かせたパウンドケーキに、たっぷりのラムレーズンを加えた「ラムレーズンパウンドケーキ」（198円）、ホワイトチョコを使用したなめらか食感の「とろけるラムレーズンクッキー」（150円）、菓子では、ザクザク食感とラム酒の味わいが楽しめるクランチ「ラムレーズンクランチ」（230円）、ラムレーズンをビターチョコレートでコーティングしたチョコ「ラムレーズンチョコ」（248円）がラインアップ。

パンでは、バタービスケット生地をかぶせたメロンパンに、ラムレーズンバタークリームをサンドした「ラムレーズンバターメロンパン」（190円）、チョコフランスパン生地にラムレーズンクリームをサンドした大人の味わいの「ラムレーズンショコラフランス」（180円）、サンドイッチでは、レーズンとホイップクリーム入りの「ラムレーズンホイップサンド」（398円）、アイスでは、ぜいたくにレーズンをたっぷり丸ごと入れた、じゅわっとした食感とラム酒の味わいが楽しめる「たっぷりラムレーズン」（270円）も登場します。

同キャンペーンは、「大人の味わい」のラムレーズンに注目し、「ラムレーズン好きにささげる芳醇（ほうじゅん）な香りのスイーツ」など、手軽に楽しめる幅広いラインアップを取りそろえたということ。さらに、同社は「濃厚で香り高いラムレーズンを使った商品は、一日の終わりのリラックスタイムや、仕事や家事の合間の『ちょっとぜいたくな』ひとときにぴったりです」とアピールしています。

いずれも全国のファミリーマートで販売されます。