「彼は伝説的な存在」エンゼルス主砲トラウトにトレード報道　「ドジャースは外野で助けを必要としている」

トラウトはエンゼルスとの長期契約を2030年まで結んでいる(C)Getty Images

ドジャース・大谷翔平が世界一連覇、今季3年連続、通算4度目のMVPを獲得した一方で古巣、エンゼルスのオフの動きも注目されている。

現地時間11月18日に、エンゼルスを長く支えた外野手、テイラー・ウォードとオリオールズのグレイソン・ロドリゲスとの交換トレードの発表があったばかり。チーム再建を必死に進めている過程にはあの大物外野手の放出も浮上している。

米メディア『FANSIDED』ではカート・スズキ新監督が指揮を執る来季に関して、トラウトの存在が注目を集めていると伝えている。

トラウトに関しては「2030年まで年間3700万ドル（約58億円）以上の支払いを受けており」「トレード禁止条項が適用されている」と巨額契約が残る中、「アナハイムでの将来について新たな疑問が浮かんでいる」と、契約が球団の負担になっていると指摘。

トラウトは2025シーズン、130試合に出場、打率.232、26本塁打、64打点、OPS.797。記事の中では「スーパースターとしての地位は薄れつつある」としながら、「彼は伝説的な存在であり、今でも優勝を狙うチームの起爆剤となる力は十分にある」として、移籍先に6球団をあげて、考察を加えている。

トラウトの「怪我のリスクと高額契約」を引き受けられる可能性があるとして、ヤンキース、メッツ、ブルージェイズ、ジャイアンツ、フィリーズなどの常勝軍団とともに大谷が在籍するドジャースもリストアップされた。