ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が18日配信のABEMA「誰カブキ」に出演。自身のSNSなどでグラビア風写真を投稿する理由について語る場面があった。

「誰カブキ」は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。

スタジオトークでは、ゲスト出演したタレント・村重杏奈がインスタグラムに投稿したデニムを羽織った水着写真が紹介された。すると、共演者のさらば青春の光・森田哲矢が「瀧山もめちゃくちゃインスタ頑張ってます。アナウンサーと思えない」と瀧山アナのグラビア風写真が紹介された。

さらに瀧山のファンクラブについて紹介。そのファンクラブの最上級プランの“VVIPプラン”が月額税込3万8280円にはスタジオから「高いな！」と驚きの声が上がった

さらば青春の光・東ブクロが「こういう水着のような写真をアップすると、フォロワー数は増えるんですか？」と率直な質問を投げかけた。瀧山アナは「はい。男性フォロワー99％」と返答。

森田からは「男性のフォロワーを増やしたいの？」と聞くと、瀧山アナは「アナウンサーとして生き残るために…」とSNSなどで水着写真を投稿する真相を語った。