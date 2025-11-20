¡ÚMLB¡ÛMVPÃË¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡× ¸µÌ¾Áª¼ê¤¬¾Ú¸À
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸µ£Í£Ì£ÂÁª¼ê¤¬£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¡¢ÃíÌÜÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï¥ì¥Ã¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë¤â£³ÅÙ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾°ìÎÝ¼ê¤Ç¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥±¥¤¥·¡¼»á¡Ê£µ£±¡Ë¤¬¡Ö£Í£Ì£Â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤òÌá¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤â¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤¤¤¤Ê¤ê¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¡¢£±£¹Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨£³³ä£µÎÒ¡¢£´£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£±£µÂÇÅÀ¤ÈÂç³èÌö¤·¤Æ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀ®ÀÓ¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢£²£³Ç¯¤«¤é£²¥·¡¼¥º¥óºßÀÒ¤·¤¿¥«¥Ö¥¹¤Ç»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç£²³ä£·Ê¬£²ÎÒ¡¢£²£¹ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹£¸ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æº££Æ£Á»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ê¤É¤¬ÁèÃ¥Àï¤Ë»²Àï¤·¡¢¤È¤ê¤ï¤±³°Ìî¼ê¤ÎÊä¶¯¤¬µÞÌ³¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£Í£Ö£ÐÃË¤ÎÉüµ¢¤ËÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥±¥¤¥·¡¼»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¡Ê¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼³ÍÆÀ¡Ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ñ¶â¤¬É¬Í×¤À¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤½¤Î»ñ¶â¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¤Þ¤À£±£°£°¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÀï¾ì¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÈºÆ·ÀÌó¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¡¡