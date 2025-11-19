有吉弘行が11月18日放送の『うたコン』（NHK）にVTR出演。妻の夏目三久に怒られたエピソードを明かし、話題となっている。

2025年の『第76回NHK紅白歌合戦』で、3年連続3回めの司会を担当する有吉。過去2回で印象に残った思い出を聞かれると「ダンスができなさすぎて」とボヤいた。

「とくに有吉さんは、2024年の特別企画『歌って踊ろう! KIDS SHOW』で、同じく司会の橋本環奈さん、伊藤沙莉（さいり）さんとともに踊った『だんご3兄弟』について振り返っていました。

自宅でも練習したそうですが、有吉さんは『妻に相当、怒られながらやってましたね。“違う、ぜんぜん違う”って言われながら、けっこう泣きそうになりながら練習しました』と、夏目さんからの“ダメ出し”があったことを明かしたのです」（芸能記者）

2021年4月、ゴールインした有吉。毒舌キャラで周囲を圧倒してきたが、家庭では妻の前でタジタジのようだ。

「夏目さんが、有吉さんをスパルタで特訓させていたというエピソードに、夏目さんの尻に敷かれている恐妻家ぶりを感じた視聴者から驚かれています」（芸能プロ関係者）

“キャラ変”のきっかけは、2024年3月の第1子誕生にあるようだ。

「2025年9月放送の『有吉の夏休み2025 密着77時間in Hawaii』（フジテレビ系）でも、第1子が誕生したことにより『どこ行っても子どものものを探すようになった』と告白しています。仕事帰りも、子ども服を売っている店に『フラッと寄っちゃう』と笑っていました。

また、ディズニーランドに家族で行った際は、初めてミッキーマウスに声をかけ、子どもと写真を撮ってもらえるようお願いしたと話していました。こうした話をするのも、かつては考えられませんでした」（同前）

そんな有吉の扱いを夏目は最初から熟知していたという話もある。

「2人が出会うきっかけとなったテレビ番組『マツコ＆有吉の怒り新党』（テレビ朝日系）で、夏目さんは有吉さんに臆することなく反論したり、意見を通したりしていました。ある回では、彼がいないままオープニングが始まり、『（有吉さんをイジったりすると）たまに、ホントにムッとしてるなって顔されますよね。プロなのに!』などと主張していました。夏目さんは有吉さんの10歳下ではありますが、何かとビジビシ言ってくれる彼女を心底、頼っているのかもしれません」

毒舌芸人から脱皮し、国民的人気者となった有吉の手綱を引いている夏目。今後もさまざまなエピソードが彼の口から語られるだろう。