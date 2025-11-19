ジャック・マクグラス氏がインスタグラムで公開

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、2年連続でワールドシリーズ（WS）を制し、3年連続4度目のMVPを受賞するなど充実のシーズンを送った。13日（日本時間14日）のMVP発表から4日、露出減で“大谷ロス”の中、公開された秘蔵映像に日本のファンから歓喜の声が上がった。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」などでドキュメンタリー映像の編集を担当するジャック・マクグラス氏は日本時間18日、「ブルースチールMVP。ワールドシリーズのバックステージのエピソードは木曜日に配信される」として、自身のインスタグラムに大谷の動画を公開した。

動画は計12本。笑顔から一転、真顔になったり、カメラをにらみつけたり、右眉を釣りあげて変顔を浮かべたり、突然カメラにカットインしたり……。大谷は様々な表情を見せていた。

WSやMVP発表も終了し、本格的なオフに突入。大谷の露出が減ってきたタイミングでの秘蔵映像に、X上の日本のファンも歓喜の声を上げた。

「大谷くん、決め顔特集」

「2年前の私はまだ知らなかったのだ… 大谷翔平ってこういう事する人なんだって」

「遠くにいても、カメラが自分に向いてなくても、わざわざ振り返ってまでも変顔で写ろうとしてくる」

「大谷くんの変顔って、何か元気出ますよね」

大谷は今季、自己最多の55本塁打に加え、投手としても復帰。MVPの他、最も活躍した指名打者（DH）に贈られる「エドガー・マルティネス賞」、最も優れた打者に贈られる「ハンク・アーロン賞」も獲得。DHで「オールMLB」のファーストチームにも名を連ねた。



