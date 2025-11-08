芸能活動休止中のタレント、フワちゃん（年齢非公表）が7日、プロレスでの活動復帰宣言を行い、同日に所属を発表した女子プロレス団体「スターダム」の関連公式Xに登場。リング上でのあいさつ動画を公開した。

フワちゃんは同団体の「スターダムワールド公式アカウント」に登場。同団体は後楽園ホールで興行を開催していた。フワちゃんは水色のコスチュームにジャージーの上着を着てリングに登場。「お久しぶりです。フワちゃんです。昨年は私の発言でお騒がせして、申し訳ありませんでした」と切り出し、頭を下げた。

「自身の強みを発揮できることころはあるのか、試行錯誤しながら考え、日々精進し、生活をしておりました。この期間で敬語も学びました」などと語った。

「そして、新しい夢ができました。この1年間、いろいろな可能性を考えている中で、私にとってどうしてもまた挑戦したいもの、それはプロレス一択でした」と言葉に力を込めた。

フワちゃんは7日、自身のインスタグラムを通じて「皆様ご無沙汰しております、フワちゃんです！！ 昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました」と書き出した上でリングの上で土下座をする姿を公開。「この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました」と明かした。

「本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と発表。「12月29日、両国国技館 この一年半の思いを、全てリングにぶつけます！！」と明かし、「成長した姿をお見せ出来るのを、心から楽しみにしてます！！！」と伝えた。

22年10月にプロレスデビューしており、翌23年4月にはデビュー2戦目を行っていた。

フワちゃんは昨年8月、SNSでお笑いタレント、やす子（27）への不適切な文言を含む投稿をした問題を受け、芸能活動休止を発表していた。

◇ ◇ ◇

以下、コメント全文。

お久しぶりです。フワちゃんです。昨年は私の発言でお騒がせして、申し訳ありませんでした。

今日は皆さんにお話ししたいことがあり、お時間を頂戴してもよろしいでしょうか。（拍手）ありがとうございます。

あれから1年半、時間をかけて自分自身を振り返り、私なりにたくさん考えてきました。改めないといけないことがたくさんあり、猛省しております。

一方で自身の強みを発揮できることころはあるのか、試行錯誤しながら考え、日々精進し、生活をしておりました。この期間で敬語も学びました。（拍手）

そして、新しい夢ができました。この1年間、いろいろな可能性を考えている中で、私にとってどうしてもまた挑戦したいもの、それはプロレス一択でした。

（拍手）

反省やみそぎのためではありません。私自身、プロレスには3年前のテレビ番組の企画で挑戦して以来、ずっと大切に思っていた存在であり、かつ、命をかけて戦う覚悟がある者しか上がれない舞台です。

そんな大好きなプロレスに、これから本気で向き合う覚悟を持って、今日はこの後楽園にあいさつをしに来ました！（拍手）

改めてこの状態の私を受け入れてくれるスターダム、そして私に指導してくれている選手の先輩方、本当にありがとうございます。（拍手）

これから死ぬ気で頑張りますので、皆さま、どうぞよろしくお願いします。

（その後、スターダム岡田太郎社長あいさつ）

私の夢のはじまり、再デビューの舞台は12月29日、両国国技館。（拍手）

私にはもったいないぐらいの素晴らしい、とても素晴らしい舞台で試合をさせていただきます。まだ何も決まってないんですけども、そこに向けて一生懸命練習を頑張っております。今まで見たことがないぐらい、真剣なフワちゃんをみんなに見てほしいです。プロレスに真摯（しんし）に向き合う覚悟を持って、私はここに立っています。皆さんがとっても期待しても、それを上回る試合を絶対にしますので、皆さまにいただいたご恩を何倍にもして、たくさんの倍にして返しますので、皆さま絶対にこれから頑張ります。よろしくお願いいたします。（拍手）