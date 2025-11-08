¥®¥¢¥ß¥å¡¢¥¹¥¶¥¯Ìò¤ÎÀÖß·ÎËÂÀÏº¤È¥ë¥ë¡¼¥·¥åÌò¤Î¾®Æî¸÷»Ê¤¬¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡Ú#¿ä¥·¥´¥È¡¼¥¯¡Û
2026Ç¯1·î¤ËÂ³ÊÔ¤¬¸ø±é¤µ¤ì¤ë¡ØANIMAX TWO HALF presents ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡×ÀµÆ»¤Ë½Ú¤º¤ëµ³»Î£²¡Ù¡£
¿õÌÚ¥¹¥¶¥¯Ìò¤ÎÀÖß·ÎËÂÀÏº¤Ï2015Ç¯¡¢ÉñÂæ¡ÖCHaCK-UP¡½Episode.0¡½¡×¤Î½àÏÇÀ±¥¨¥ê¥¹¿Í¡ù¥¨¥ê¥£Ìò¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡ÖMANKAI STAGE¡ØA3!¡Ù¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÍ«¹ñ¤Î¥â¥ê¥¢¡¼¥Æ¥£¡Ù¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢ ¡Ö±é·àÄ´°Ûëý¡ØxxxHOLiC¡Ù¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¤ª¤½¾¾¤µ¤ó on STAGE ¡ÁSIX MEN'S SHOW TIME¡Á¡×¤Ê¤É¡¢2.5¼¡¸µºîÉÊ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡¦¥é¥ó¥Ú¥ë¡¼¥¸Ìò¤Î¾®Æî¸÷»Ê¤Ï2015Ç¯¤ËÉñÂæ¡Ø¥¨¥¯¥¹¥È¥é¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¤ÏÉñÂæ¡ÖÉÔÃÎ¿¹¤Î¿ÀÀÐ/¥¢¥ë¥«¥Ý¥Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤ï¤¿¤·¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×¡¢¡Ö¤ª·Þ¤¨¥Ç¥¹¡£¡×¡¢ÉñÂæ¡Ö¥Ð¥°¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡×¡¢±Ç²è¡Ö½ý¤À¤é¤±¤Î°Ëâ¡×¡Ö¤ª¹¾¸Í¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼2¡×¡¢¡Ö¥Ë¡¼¥È¡¦¥Ë¡¼¥È¡¦Æó¥Ë¡¼¥È¡×Åù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌöÃæ¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î"¿ä¤·"¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ª
¡½¡½ÀÖß·¤µ¤ó¤¬º£¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÖß·¡ÖÍü¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¡¢ÄÌÈÎ¤Ç¤¤¤Ã¤Ä¤â¤ª¼è¤ê´ó¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£Íü¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÇÊ¢»ý¤Á¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¶¥¯¤ÎÂÎ·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¹¥¤¤ÊÉÊ¼ï¤È¤«¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÖß·¡Ö¿·´ÅÀô¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£Ä»¼è¤ÎÀÖÍü¤Ç¤¹¡ªÅüÅÙ¤¬¹â¤¯¤Æ¤Ä¤¤¤Ä¤¤¿©¤Ù¤¹¤®¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¢¡¢¤Ç¤âÅüÅÙ¤¬¹â¤¤¤«¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«...°ìºòÆü¤ÏÄ¹Ìî¤ÎÆî¿å¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¤òÃíÊ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÁ´¹ñ¤ÎÍü¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¾®Æî¤µ¤ó¤¬º£¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾®Æî¡ÖºÇ¶á¤Ï¡¢ËèÄ«Ááµ¯¤¤ò¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¦¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ê¥Ê1ËÜ¤Ë¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤ò30£ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤òÂçÀ¹2ÇÕÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò10Î³¤Û¤ÉÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢É¹¤ÈÆ¦Æý¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¤«¤±¤Þ¤¹¡£ËèÆü2¡¢3ÇÕ¤Ï°û¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½¤Ê¤¼¡¢¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¾®Æî¡ÖÂÎ¤Ä¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¬Åö¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÄ«¿©¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ï´Å¤¤Êª¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤â¤Î¤È¤«¤ò¤Ä¤¤¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤ì¤ò°û¤à¤À¤±¤Ê¤é¸úÎ¨Åª¤Ë±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ì¤ë¤·¡¢ÂÀ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡½¡½ÆÃ¤Ë¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤ÎÌÃÊÁ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¾®Æî¡ÖÆÃ¤Ë¿ä¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢VALX¤È¤¤¤¦¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÌ£¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤·¡¢°û¤ßË°¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
Ê¸¡áÅÏÊÕÉÒ¼ù¡¡»£±Æ¡á³§Æ£·ò¼£
ÊüÁ÷¾ðÊó
¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹ È¿µÕ¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å ÀµÆ»¤Ë½Ú¤º¤ëµ³»Î¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯11·î30Æü(Æü)0:00¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ANIMAX(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹