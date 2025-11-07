滝沢眞規子（C）モデルプレス

モデルプレス＝2025/11/07】モデルの滝沢眞規子が11月7日、自身のInstagramを更新。センス抜群の手作り弁当を公開し、反響が寄せられている。

【写真】47歳3児の母モデル「クオリティ高すぎる」センス抜群の手作り弁当

◆滝沢眞規子、センス抜群のジャンバラヤ風弁当を披露


滝沢は「＃タキマキ弁当」のハッシュタグを添え、彩り豊かな弁当を投稿。「今日は鶏肉があったのでハニーレモンチキン。コーンご飯の残りを冷凍して置いたので、鶏肉も入れて適当にジャンバラヤ風です」と盛り付けまで美しい弁当を紹介した。「作り置きもなくなったので簡単にこんな感じです」と綴っている。

◆滝沢眞規子の投稿に反響


この投稿には、「優しさが詰まっている」「おしゃれ弁当」「簡単にって言ってるけど、クオリティ高すぎる」「ハニーレモンチキン美味しそう」「タキマキ弁当、毎回楽しみ」「尊敬しかない」「彩りもセンスも完璧」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

