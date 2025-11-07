今季限りで引退

今季限りで現役を引退する米大リーグ・ドジャースのクレイトン・カーショー投手が、引退後のプランについて言及した。同僚のムーキー・ベッツ内野手がホストを務めるポッドキャスト番組に出演。パパの顔をのぞかせていた。

米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」のYouTubeチャンネル内で、ベッツがホストを務めるポッドキャスト番組「オンベース・ウィズ・ムーキー・ベッツ」が6日（日本時間7日）、最新回を公開。出演したカーショーは、引退後のプランについて聞かれると、「分からない。まだ分からない。少しずつ考え始めているけどね」と明かした。

カーショーは「子供が4人いて、もう1人生まれる。だから忙しくなるだろう」と、近く第5子が誕生予定である家庭の状況について言及。ベッツが「サッカーパパになるのか」と冗談めかして尋ねると、「大型ワゴン車を買うことを検討しないと」と返した。

ベッツは「パイロットにでもなったらどうだ」と、さらに趣味の領域で提案すると、カーショーは「ムーキー、俺には君のような趣味や才能はない」と苦笑。「ギターを習うこともできない。野球をプレーして、子供の世話をするだけ。挑戦しても、イライラしてギターを膝でたたき割ってしまうよ」と笑っていた。

37歳のカーショーは今季、23試合に出場して11勝2敗、防御率は3.36をマークした。ドジャース一筋を貫いた18年間で223勝を積み上げた。



（THE ANSWER編集部）