その着方、時代遅れかも！【グローバルワーク】40代おしゃれ店員の「最旬ジーンズコーデ」

ジーンズコーデ、何年も同じような雰囲気になっていませんか？ 着こなしをアップデートしたいなら、おしゃれな店員さんをお手本にするのが近道！ 今回編集部が注目したのは【グローバルワーク】の40代スタッフさんの「最旬ジーンズコーデ」。大人女性にぴったりなきれいめ ＆ リラックスなシルエットで、ジーンズでも大人見えが狙えそうです。絶妙なバランス感がおしゃれなコーデをチェックして、ぜひマネしてみて。

大人のジーンズコーデは抜け感で差をつける

【グローバルワーク】「GOODデニムバギーパンツ」\5,990（税込）

ゆったりしつつも緩すぎない太さと、裾に向かってほんのりカーブするシルエットがポイントのジーンズ。絶妙なバランス感で、コーデにプラスするだけでおしゃれ度をアップできそうなアイテムです。ブラウンやベージュ系のトップスと合わせると、一気に秋ムードに。バギーデニムのラフさを活かしつつ、ヒールパンプスで品よく仕上げてみて。

ジャケット合わせできちんと感もキープ

こちらは色違いのネイビーを着用。ブラウンチェックのジャケットと合わせた上品スタイルです。スラックスよりもゆるっとラフに楽しめるのに、深みのある色味でカジュアルダウンしすぎないのがポイント。マニッシュな雰囲気の中に赤バッグを差して、女性らしさもプラスするのがおすすめ。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M