日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、「ケンタ福袋」を2026年1月1日から数量限定で発売。11月6日から、専用特設サイトで事前抽選販売の受付を開始しています。

受付期間は11月20日まで

今回のセット内容は、表面の焼き色や特製ハニーメイプルを忠実に再現した「ビスケット型お昼寝枕」、オリジナルチキンやバーガーをはじめとした定番商品の「KFC全店共通引換券」（計5350円相当）、抽選で商品の無料券が当たる「クーポンつきケンタおみくじ」。価格は3500円（税込み）です。

「KFC全店共通引換券」の内訳は、「オリジナルチキン2ピース」3枚、「バーガー1個」2枚、「ポテト（S）1個」3枚、「ビスケット1個」3枚、「カーネルクリスピー1ピース」3枚となっています。

「クーポンつきケンタおみくじ」は、小吉が出ると「オリジナルチキン1ピース無料券」、中吉で「チキンフィレバーガー無料券」、大吉で「トクトク4ピースパック無料券」がもらえるおみくじ。当たった無料券はその場で引き換えも可能です。くじに外れても、もれなくクーポン2種がもらえます。

なお、「KFC全店共通引換券」と「ケンタおみくじ」の有効期限は2026年3月31日までです。

事前抽選販売の受付期間は11月20日まで。当選は12月5日に通知されます。事前購入期間は12月5日から同月16日、福袋の受け取り期間は2026年1月1日から同月7日です。

なお、店頭販売は2026年1月1日に実施（一部、販売しない店舗、年内の12月26日以降または1月2日以降に販売する店舗あり）。事前抽選販売で販売予定数量に達した場合には販売終了となります。

毎年、SNSを中心に話題になる同店の福袋。今年も「きたー！」「毎年楽しみにしてる」といった期待の声のほか、「応募したよ」「抽選応募完了しました」「すぐ応募した！」「ビスケットの枕欲しいから頼む」「普通にお得だし応募したわ」「福袋ほとんど買わないけど、これは申し込んだ」「応募した！当たれ！」など、既に抽選に応募した人からも多くの声が寄せられ、盛り上がりを見せています。