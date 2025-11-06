この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」が、「【㊗️3万人】2025年のYouTube収益公開＆大切なお知らせ」と題した動画を公開。チャンネル登録者数3万人突破を記念し、これまでの歩みを振り返るとともに、2025年1月から9月までのYouTube収益を具体的に明かしました。



じたばた夫妻は2022年7月にチャンネルを開設。約10ヶ月後の2023年5月に登録者1000人を達成し収益化しました。その後、移住を機に注目を集め、2024年8月には1万人、同年11月には2万人を突破。そこから約1年をかけて、3万人に到達したと報告しました。



動画の核心となる収益報告では、2025年1月から9月までの月別収益を公開。9ヶ月間の合計収益は1,260,044円にのぼることが明かされました。月ごとの収益にはばらつきがあり、最も少なかったのは8月の78,723円、最も多かったのは9月の211,826円でした。夫妻は、この変動について動画のテーマや広告単価が影響していると分析しつつ、目標としていた「二人で月に10万円」は達成できていると語りました。



動画の最後には、今後の活動について「大切なお知らせ」として、取材旅行のため11月いっぱい動画投稿を休止することを発表しました。活動再開は12月上旬を予定しており、再開後の最初の動画は長編のプレミア公開を予定しているとのことです。