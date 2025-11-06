¡Ú¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Û¤Þ¤Ã¤¿¤êÏÂ²Û»ÒÎ¹¤ÎÄÉ²Ã¥°¥Ã¥º¾ðÊó¸ø³«¡ª
2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤¬Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¤òÎ¹¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤êÏÂ²Û»ÒÎ¹¡Ù¤è¤êÄÉ²Ã¥°¥Ã¥º¤Î¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¾Æ¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¤·¤í¤¯¤Þ¤ä¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë
¡Ø¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡Ù¤È¤Ï¡¢2012Ç¯¡¢¡Ö¤³¤³¤¬¤ª¤Á¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Éý¹¤¤ÁØ¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ð¤¹¤ß¤Ã¤³¤ÎÀÊ¤«¤éËä¤Þ¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¹¤ß¤Ã¤³¤ÎÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¡×¤¿¤Á¤¬ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤êÏÂ²Û»ÒÎ¹¡×¤Ï¡¢11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤Î¹Åç²ñ¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÄ¹Ìî²ñ¾ì¡¢2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¤ÏÅìµþ²ñ¾ì¡¢4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤ÏÊ¡²¬²ñ¾ì¡¢4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤Ï°¦ÃÎ²ñ¾ì¡¢5·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤ÏÂçºå²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤È¡¢Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¤òÎ¹¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
ÏÂ²Û»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ö¤é¤µ¤²¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¹Åç²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¾Æ¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¤·¤í¤¯¤Þ¡×¤¬ÆÃÊÌÀè¹ÔÈÎÇäÍ½Äê¡£¤¼¤Ò¥·¡¼¥ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È°ì½ï¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤â¤é¤¨¤ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤â¤´ÍÑ°Õ¡£ÇÛÉÛ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï¡¢¡Ö¤ªËß¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¡Ö¤ª»®¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¡Ö¼¬³¨¥·¡¼¥ë¡×¤ÎÁ´3¼ïÎà¡£¹Åç²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤Ï6600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¡Ö¤ª»®¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¡¢Âè2ÃÆ¤Ï3000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë3¼ïÎà¤Î¡Ö¼¬³¨¥·¡¼¥ë¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæÁ´¹ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·Æ²¡¦¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·°Ã¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¤¼¤Ò¤ª¶á¤¯¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢¤¹¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤ÎÎ¹¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡ÊC¡Ë2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
